Eksperci z uznaniem patrzą na Vonn. "To jej marzenia"

Lindsey Vonn wykazała się niesamowitą wolą walki. Przystąpiła do zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, mimo że 30 stycznia doznała zerwania więzadła krzyżowego przedniego w kolanie wskutek upadku podczas zawodów Pucharu Świata w Crans Montanie.

ZOBACZ TAKŻE: Polacy przywiozą medale z ZIO? "Różne cuda się zdarzają"

Olimpijski występ Amerykanki w zjeździe również nie skończył się szczęśliwie. Jadąca jako 13. zawodniczka upadła na początku trasy, jak wyliczono - po około 13 sekundach jazdy. Zahaczyła o jedną z bramek i z dużą prędkością bezwładnie przekoziołkowała po stoku. Przez kilkanaście minut była opatrywana przez ratowników, zanim została zabrana przez śmigłowiec.

Szpital w Treviso poinformował, że Vonn przeszła już operację złamanej lewej nogi.

- Patrzyłam z potężnym uznaniem na wyczyn Vonn, która jest sportsmenką, postacią, osobowością. Chwilę temu w Crans Montanie wypadek, kłopoty z kolanem, start z ortezą. Jaki hart ducha, jaka ambicja, jakie przesuwanie własnego sufitu i własnych granic musi stać za startem Amerykanki na igrzyskach... - zauważyła w Studiu Mediolan Cortina Agnieszka Iwańska, dziennikarka i komentatorka.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Te słowa potwierdza również Monika Lechowska, komentatorka narciarstwa alpejskiego.

- Absolutnie nie wolno nam oceniać Lindsey Vonn. To jej marzenia i jej decyzja - skwitowała.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Inaczej na sprawę patrzy dr n. med. Piotr Zagórski.

- Nie rekomendowałbym startu tydzień po urazie skrętnym stawu kolanowego - stwierdził.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

JC, Polsat Sport