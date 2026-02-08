Eksperci z uznaniem patrzą na Vonn. "To jej marzenia"

Wydarzeniem dnia w niedzielę na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo był bezapelacyjnie wypadek Lindsey Vonn. - Jaki hart ducha i ambicja musiały za tym stać - zauważyła w Studiu Mediolan Cortina Agnieszka Iwańska, dziennikarka i komentatorka.

Lindsey Vonn wykazała się niesamowitą wolą walki. Przystąpiła do zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, mimo że 30 stycznia doznała zerwania więzadła krzyżowego przedniego w kolanie wskutek upadku podczas zawodów Pucharu Świata w Crans Montanie.

 

Olimpijski występ Amerykanki w zjeździe również nie skończył się szczęśliwie. Jadąca jako 13. zawodniczka upadła na początku trasy, jak wyliczono - po około 13 sekundach jazdy. Zahaczyła o jedną z bramek i z dużą prędkością bezwładnie przekoziołkowała po stoku. Przez kilkanaście minut była opatrywana przez ratowników, zanim została zabrana przez śmigłowiec.

 

Szpital w Treviso poinformował, że Vonn przeszła już operację złamanej lewej nogi.

 

- Patrzyłam z potężnym uznaniem na wyczyn Vonn, która jest sportsmenką, postacią, osobowością. Chwilę temu w Crans Montanie wypadek, kłopoty z kolanem, start z ortezą. Jaki hart ducha, jaka ambicja, jakie przesuwanie własnego sufitu i własnych granic musi stać za startem Amerykanki na igrzyskach... - zauważyła w Studiu Mediolan Cortina Agnieszka Iwańska, dziennikarka i komentatorka.

 

Te słowa potwierdza również Monika Lechowska, komentatorka narciarstwa alpejskiego.

 

- Absolutnie nie wolno nam oceniać Lindsey Vonn. To jej marzenia i jej decyzja - skwitowała.

 

Inaczej na sprawę patrzy dr n. med. Piotr Zagórski.

 

- Nie rekomendowałbym startu tydzień po urazie skrętnym stawu kolanowego - stwierdził.

 

