Finał Pucharu Polski: PGE Budowlani Łódź - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Kto wygrał? Wynik meczu

PGE Budowlani Łódź i BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała zagrają w finale TAURON Puchar Polski. To w niedzielę okaże się kto będzie górą w tym starciu i sięgnie po prestiżowe trofeum. Obie drużyny dość gładko pokonały swoich półfinałowych rywali, co oznacza że w czeka nas niezwykle emocjonujące starcie.

BKS Bostik pokonał MKS Kalisz 3:0, z kolei PGE Budowlani wygrali z Developresem Rzeszów 3:1. Kto wygra finałowy mecz? Przekonamy się już w niedzielne popołudnie.

Finał TAURON Pucharu Polski siatkarek: PGE Budowlani Łódź - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Kto wygrał? Wynik meczu

Mecz PGE Budowlani Łódź - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała rozpocznie się w niedzielę 8 lutego o godz. 14:45. Wynik finałowego spotkania TAURON Pucharu Polski siatkarek będzie dostępny od razu po jego zakończeniu.

