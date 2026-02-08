Finał Pucharu Polski: PGE Budowlani Łódź - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Kto wygrał? Wynik meczu

Siatkówka

PGE Budowlani Łódź - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała to finał TAURON Pucharu Polski siatkarek 2026. Kto wygrał mecz? Kto zdobył trofeum? Wynik meczu

Drużyny siatkarek PGE Budowlani Łódź i BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała stoją w rzędzie na boisku siatkarskim przed finałem TAURON Pucharu Polski.
Fot. PAP
Finał TAURON Pucharu Polski siatkarek: PGE Budowlani Łódź - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Kto wygrał? Wynik meczu

PGE Budowlani Łódź i BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała zagrają w finale TAURON Puchar Polski. To w niedzielę okaże się kto będzie górą w tym starciu i sięgnie po prestiżowe trofeum. Obie drużyny dość gładko pokonały swoich półfinałowych rywali, co oznacza że w czeka nas niezwykle emocjonujące starcie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Mecz Fornala odwołany! Fatalne wieści z Turcji

 

BKS Bostik pokonał MKS Kalisz 3:0, z kolei PGE Budowlani wygrali z Developresem Rzeszów 3:1. Kto wygra finałowy mecz? Przekonamy się już w niedzielne popołudnie.

Finał TAURON Pucharu Polski siatkarek: PGE Budowlani Łódź - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Kto wygrał? Wynik meczu

Mecz PGE Budowlani Łódź - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała rozpocznie się w niedzielę 8 lutego o godz. 14:45. Wynik finałowego spotkania TAURON Pucharu Polski siatkarek będzie dostępny od razu po jego zakończeniu.

PGE Budowlani Łódź – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała: kto zdobędzie Puchar Polski?
BKS BOSTIK ZGO BIELSKO-BIAŁAPGE BUDOWLANI ŁÓDŹSIATKÓWKATAURON LIGA
