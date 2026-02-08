Przed nami spotkanie decydujące o losach jednego z najważniejszych trofeów w Polsce! Mowa o starciu PGE Budowlani Łódź - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała w finale TAURON Pucharu Polski. Obie drużyny dość gładko pokonały swoich półfinałowych rywali i nie zamierzają odpuszczać w ostatecznej batalii.

Bielszczanki miały nieco łatwiejszą przeprawę, bowiem mierzyły się z pierwszoligowcem. Naprzeciw zespołu z południa kraju stanął MKS Kalisz, który musiał uznać wyższość rywalek przegrywając kolejno do 20, 20 i 21.

Siatkarki Budowlanych z kolei sprawiły sporą niespodziankę pokonując KS Developres Rzeszów. Zawodniczki z Łodzi nie miały ostatnio najlepszej passy, a mimo to zwyciężyły 3:1 w meczu z faworyzowanym Developresem.

Jak zatem zaprezentują się obie ekipy w wielkim finale? Czy zbudowane wygraną Budowlane pokonają nieco mniej zmęczone półfinałową batalią bielszczanki? Przekonamy się już w niedzielę.

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Budowlani Łódź - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała od godz. 14:45 na Polsatsport.pl.

