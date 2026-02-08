Czas na kolejne siatkarskie emocje z udziałem włoskich drużyn! Tym razem po obfitujących w zwroty akcji półfinałowych spotkaniach czeka nas decydujące starcie, które rozstrzygnie całą rywalizację o Puchar Włoch 2026.

Na finałową arenę wyjdą zawodnicy Itasu Trentino i Rana Verona. Obie ekipy dysponują potężną siłą ataku, a na parkiecie nie zabraknie czołowych siatkarzy na świecie. Klub z Trydentu nie może wystawić do gry kontuzjowanego Alessandro Michieletto, ale za to na boisku po długiej przerwie pojawił się Daniele Lavia. Za rozegranie z kolei odpowiada Ricardo Sbertoli, a w ataku można liczyć na duet Gabriel Garcia i Theo Faure.

Po stronie Rana będziemy mogli zobaczyć między innymi Noumory’ego Keitę, Darlana Souzę czy Roka Mozicia. Trio z Werony nie tylko potrafi rozbijać blok rywali, ale również straszy ich z pola serwisowego, co czyni ich niezwykle niebezpiecznym przeciwnikiem.

Kto zatem sięgnie po Puchar Włoch siatkarzy? Przekonamy się już w niedzielny wieczór.

Relacja live i wynik na żywo meczu Itas Trentino - Rana Verona od godz. 18:00 na Polsatsport.pl.

