Groźny wypadek Lindsey Vonn! Helikopter ratunkowy na trasie

Vonn wystartowała w niedzielę, mimo że 30 stycznia w szwajcarskiej Crans-Montanie doznała zerwania więzadła krzyżowego przedniego w kolanie wskutek upadku podczas zawodów Pucharu Świata. Nieźle radziła sobie podczas treningów w Cortinie d'Ampezzo, startując z ortezą na kolanie.

ZOBACZ TAKŻE: Lindsey Vonn mocno odpowiedziała dziennikarzowi! "Nie znasz historii, nie wyciągaj wniosków"

- Mam stłuczoną kość, co często towarzyszy urazom całego więzadła krzyżowego przedniego, a także uszkodzenie łąkotki, co do którego nie jesteśmy pewni, czy było ono wcześniej obecne, czy też powstało w wyniku wypadku. Ale przeszłam intensywną terapię i konsultowałam się z lekarzami, byłam na siłowni, pojechałam na narty. Biorę też pod uwagę, jak się czuje moje kolano - jest stabilne, a ja czuję się silna - mówiła amerykańska alpejka przed startem we Włoszech.

Jadąca jako 13. zawodniczka Vonn upadła na początku trasy. Z dużą prędkością bezwładnie przekoziołkowała po stoku. Przez kilkanaście minut była opatrywana przez ratowników, zanim została zabrana przez helikopter.

Vonn jest jedną z najbardziej utytułowanych alpejek w historii. Czterokrotnie zdobywała Puchar Świata. Do rywalizacji powróciła w ubiegłym sezonie po sześcioletniej przerwie. Jej celem był medal igrzysk we Włoszech. Jedyne olimpijskie złoto wywalczyła w 2010 roku w Vancouver, wygrywając zjazd.

PI, Polsat Sport