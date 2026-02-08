Gwiazda ZIO 2026 wywołała wielką burzę w kraju! "Jej zachowanie jest oburzające"

Leerdam to nie tylko utytułowana zawodniczka, ale też gwiazda mediów społecznościowych. Dość powiedzieć, że jej profil na Instagramie obserwuje ponad pięć milionów użytkowników tego portalu społecznościowego. Prywatnie 27-letnia Holenderka jest partnerką Jake'a Paula, amerykańskiego influencera oraz pięściarza - niedawno Paul przegrał przed czasem z Anglikiem Anthonym Joshuą.

Nie wszystkim podoba się jednak ostatnie zachowanie Leerdam. Johan Derksen, były piłkarz, a dziś dziennikarz skrytykował łyżwiarkę. Jak twierdzi, Leerdam "zachowuje się jak primadonna". Holenderka miała przylecieć na igrzyska prywatnym samolotem, a nie z resztą reprezentacji.

Jutta Leerdam Zobacz galerię

Jakby tego było mało, nie wzięła udziału w ceremonii otwarcia i śledziła wydarzenie przed telewizorem.

- Ona żyje jak milionerka. Moim zdaniem jej zachowanie jest oburzające, zachowuje się jak primadonna. Nie jest lepsza od innych łyżwiarzy, latających zwykłymi samolotami. Cała Holandia stopniowo zaczyna mieć dość jej zachowania - przyznał Derksen.

Leerdam to niezwykle utytułowana zawodniczka. W 2022 roku sięgnęła po srebrny medal igrzysk w Pekinie. Jest wielokrotną mistrzynią świata i Europy.

