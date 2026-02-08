Ograli Perugię i Trentino! Poznaliśmy triumfatora Pucharu Włoch siatkarzy

Siatkarze z Werony rozpoczęli to spotkanie ze sporym animuszem i przy zagrywkach Darlana Souzy odskoczyli przeciwnikom (4:10). Długo utrzymywali wyraźną przewagę, ale Itas Trentino zerwało się do walki i ze stanu 13:18 zmniejszyło straty na 17:18. Końcówka potoczyła się jednak po myśli Rana Verona, a w ostatniej akcji Lorenzo Cortesia zaatakował po bloku rywali (21:25).

Początek drugiej odsłony toczył się przy przewadze ekipy Itas Trentino (6:3). Później gra się wyrównała, wynik krążył wokół remisu (8:8, 16:16), a losy seta rozstrzygnęły trzy akcje od stanu 22:22. Noumory Keita posłał asa, siatkarze z Trydentu popełnili błąd w ataku, a na koniec Keita znów popisał się punktową zagrywką (22:25).

Rana Verona dominowała w pierwszych akcjach trzeciego seta i drużyna z Trydentu miała sporą stratę (1:7). Podopieczni trenera Fabio Solego w dalszej części seta utrzymywali wyraźną przewagę (7:14, 11:20 - po asie Noumory Keity). W końcówce Itas Trentino zerwał się jeszcze do walki (18:21), ale ekipa z Werony nie pozwoliła już sobie odebrać zwycięstwa. Keita wywalczył piłkę meczową (19:24), a Rok Mozic zakończył finałową batalię skutecznym atakiem (20:25).

Turniej finałowy Coppa Italia 2026 został rozegrany w dniach 7–8 lutego w Unipol Arena w Casalecchio di Reno położonym w prowincji Bolonia. Zagrały w nim cztery drużyny Itas Trentino, Gas Sales Bluenergy Piacenza, Rana Verona oraz Sir Susa Scai Perugia.

Rana Verona w drodze do finału pokonała w 1/4 finału Allianz Milano 3:0, a w półfinale niespodziewanie ograła Sir Susa Scai Perugia 3:0. Po raz pierwszy w historii sięgnęła po to trofeum. Siatkarze z Werony zagrali w ubiegłorocznym finale, w którym ulegli Cucine Lube Civitanova 2:3.

Itas Trentino - Rana Verona 0:3 (21:25, 22:25, 20:25)

Trentino: Simon Torwie, Riccardo Sbertoli, Jordi Ramon, Flavio Gualberto, Theo Faure, Alessandro Bristot – Gabriele Laurenzano (libero) oraz Gabriel Garcia Fernandez, Nicola Pesaresi, Daniele Lavia. Trener: Marcelo Mendez.

Verona: Micah Christenson, Rok Mozic, Marco Vitelli, Darlan Souza, Noumory Keita, Lorenzo Cortesia – Matteo Staforini (libero) oraz Uros Planinsic. Trener: Fabio Soli.