Kiedyś grał w polskiej lidze, teraz zadebiutuje na igrzyskach olimpijskich

Grzegorz Michalewski, Polsat Sport: W środę reprezentacja Włoch meczem ze Szwecją rozpocznie walkę na turnieju olimpijskim. Jakie są wasze oczekiwania jeśli chodzi o występ w tych zawodach?

Jason Seed, reprezentant Włoch w hokeju na lodzie: Stawiamy sobie wysokie wymagania. Oczywiście wiemy, że mierzymy się z bardzo silnymi drużynami, ale jesteśmy tu po to, aby ostro walczyć, dać z siebie wszystko i być trudnym przeciwnikiem dla każdego rywala.

ZOBACZ TAKŻE: Polska bohaterka IO wyznała całą prawdę! "Ręce i nogi się trzęsły, łzy w oczach"

Dla ciebie to będzie debiut na igrzyskach olimpijskich. Jak podoba ci się atmosfera panująca w Mediolanie i czy mieliście czas, aby reprezentować Włochy podczas ceremonii otwarcia?

Jak na razie jest niesamowicie. Jesteśmy gospodarzami igrzysk, więc da się wyczuć ogromne podekscytowanie, zwłaszcza wokół naszej drużyny. Ceremonia otwarcia była naprawdę spektakularna. To było wspaniałe uczucie, kiedy zostaliśmy wywołani i weszliśmy na stadion.

Poza Szwecją, waszym grupowym rywalem będą reprezentacje Finlandii i Słowacji. Jak oceniasz wasze szanse w tym turnieju i kto według ciebie ma największe szanse na zdobycie złotego medalu?

Tak, jak już powiedziałem, gramy z bardzo silnymi drużynami. Zaletą tego turnieju i tego formatu jest to, że niezależnie od wszystkiego rozegramy czwarty mecz. Dzięki temu nadal będziemy mieli szansę zagrać i awansować do fazy play-off. Do każdego meczu będziemy podchodzić indywidualnie i po prostu grać będziemy grali najlepiej jak tylko potrafimy.

Włosi swoje mecze będą rozgrywali na Arenie Santagiulia. Jak oceniasz ten obiekt i czy jest już na 100% gotowy do gry? Były informacje, że organizatorzy mogą nie zdążyć na czas z ukończeniem budowy tej areny.

Obiekt jest świetny! Trenowaliśmy tam już kilka razy i na pewno jest ukończony. To świetna arena i jestem pewien, że kibice z przyjemnością będą oglądać tam mecze hokejowe.

W tym roku zagracie także na mistrzostwach świata Elity. Podczas ostatnich MŚ w Rumunii w wygraliście z Polską. W ostatniej kolejce Japonia pokonała Ukrainę i dzięki wygranej z Rumunią awansowaliście z drugiego miejsca. To będzie dla ciebie wyjątkowy rok.

Tak, choć teraz nie chcę wybiegać za daleko w przyszłość, ale mistrzostwa świata na poziomie Elity będą dla nas również niesamowitym przeżyciem. Gra z najlepszymi drużynami i najlepszymi zawodnikami to zawsze niezapomniane przeżycie i po prostu chcemy pojechać na ten turniej, aby rywalizować i grać w najlepszy hokej, jaki będziemy mogli pokazać.