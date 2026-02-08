Kolejna porażka Widzewa Łódź

Piłka nożna

GKS Katowice pokonał Widzew Łódź w niedzielnym meczu PKO BP Ekstraklasy. Gospodarze wygrali 1:0.

Piłkarz w czerwonej koszulce z numerem 6 próbuje odebrać piłkę dwóm zawodnikom w żółtych koszulkach.
fot. PAP
GKS Katowice pokonał Widzew Łódź w niedzielnym meczu PKO BP Ekstraklasy.

GKS Katowice - Widzew Łódź 1:0 (1:0)

Bramka: 1:0 Lukas Klemenz (45).

 

GKS Katowice: Rafał Strączek - Alan Czerwiński (76. Marten Kuusk), Arkadiusz Jędrych, Lukas Klemenz - Erik Jirka, Sebastian Milewski, Mateusz Kowalczyk, Marcin Wasielewski - Mateusz Wdowiak (71. Eman Marković), Adam Zrelak (71. Ilja Szkurin), Bartosz Nowak (90+2. Adrian Błąd).

 

Widzew Łódź: Bartłomiej Drągowski - Carlos Isaac, Przemysław Wiśniewski, Ricardo Visus, Christopher Cheng - Angel Baena (59. Mariusz Fornalczyk), Lukas Lerager, Juljan Shehu (73. Lindon Selahi), Osman Bukari - Emil Kornvig (59. Fran Alvarez), Sebastian Bergier (73. Andi Zeqiri).

 

Żółte kartki - GKS Katowice: Alan Czerwiński, Erik Jirka, Rafał Strączek, Adam Zrelak. Widzew Łódź: Przemysław Wiśniewski.

 

Sędzia: Damian Kos (Wejherowo). Widzów: 10 594.

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
EKSTRAKLASAGKS KATOWICEPIŁKA NOŻNAWIDZEW ŁÓDŹ
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: AZ Alkmaar - Ajax Amsterdam. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 