Legenda snookera nie żyje. "To jest absolutnie druzgocące"

Przypomnijmy - kilka dni temu w Hiszpanii w wieku 79 lat zmarł John Virgo, zawodowy snookerzysta w latach 1976-1994, a następnie niezwykle popularny komentator telewizyjny.

"To był wspaniały kumpel, z którym uwielbiałem spędzać czas. Jestem absolutnie załamany" - napisał na swoich mediach społecznościowych słynny Ronnie O'Sullivan, według wielu najlepszy snookerzysta w historii.

W rozmowie z oficjalną stroną snookerowej federacji głos na temat śmierci Virgo zabrał inny legendarny zawodnik, Stephen Hendry.

- W tym momencie nawet nie czekam na mistrzostwa świata, bo wiem, że jego tam nie będzie - przyznał Szkot, który - podobnie jak Virgo - po karierze również spełnia się w roli eksperta i komentatora snookera.

- Będzie okropnie... Zostawi w snookerze ogromną lukę - dodał siedmiokrotny mistrz świata.

"It's absolutely devastating." 💔



Stephen Hendry pays tribute to John Virgo. pic.twitter.com/7qyb4zqhXY — WST (@WeAreWST) February 7, 2026

