Liga Mistrzów siatkarzy. Transmisje TV i stream online - piąta kolejka. Gdzie oglądać mecze?
Czas na przedostatnią kolejkę fazy zasadniczej siatkarskiej Ligi Mistrzów. Kiedy mecze? O której godzinie? Kiedy grają polskie kluby - Aluron CMC Warta Zawiercie, Asseco Resovia Rzeszów, Bogdanka LUK Lublin oraz PGE Projekt Warszawa? Gdzie obejrzeć transmisje meczów? Sprawdź plan transmisji piątej kolejki Ligi Mistrzów siatkarzy 2026.
Wydarzeniem piątej kolejki będą polskie derby w grupie D. Siatkarze Asseco Resovii podejmą Aluron CMC Wartę Zawiercie. Będzie to już piąte starcie obu ekip w obecnym sezonie. W ostatnim, rozegranym w minioną sobotę, w 20. kolejce PlusLigi, zawiercianie wygrali u siebie 3:1. Jurajscy Rycerze z kompletem zwycięstw zajmują pierwsze miejsce w tabeli i są o krok od bezpośredniego awansu do 1/4 finału. Drużyna z Rzeszowa walczy o utrzymanie drugiej lokaty.
Zobacz także: Tabele Ligi Mistrzów siatkarzy. Sytuacja polskich klubów na dwie kolejki przed końcem
Zdecydowanym liderem grupy B jest Bogdanka LUK Lublin, która zagra na wyjeździe z Halkbankiem Ankara. Czy po tym spotkaniu mistrzowie Polski nadal pozostaną niepokonani?
PGE Projekt Warszawa rywalizuje o utrzymanie drugiej pozycji w grupie E. Będzie faworytem wyjazdowego starcia z belgijskim klubem Volley Haasrode Leuven.
W siatkarskiej Lidze Mistrzów 2026 wystartowało dwadzieścia klubów. Podzielono je na pięć grup po cztery drużyny w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza spośród tych, które zajmą trzecie lokaty.
Gdzie oglądać piątą kolejkę CEV Champions League? Transmisje meczów Ligi Mistrzów siatkarzy na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.
Transmisje meczów piątej kolejki Ligi Mistrzów siatkarzy:
2026-02-10: Montpellier HSC VB – Cucine Lube Civitanova (wtorek, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport Extra 2)
2026-02-10: Knack Roeselare – Galatasaray HDI Stambuł (wtorek, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport Premium 1)
2026-02-10: Sporting Lizbona – SVG Luneburg (wtorek, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport Premium 2)
Przejdź na Polsatsport.pl