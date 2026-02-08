Liga Mistrzów siatkarzy. Transmisje TV i stream online - piąta kolejka. Gdzie oglądać mecze?

Wydarzeniem piątej kolejki będą polskie derby w grupie D. Siatkarze Asseco Resovii podejmą Aluron CMC Wartę Zawiercie. Będzie to już piąte starcie obu ekip w obecnym sezonie. W ostatnim, rozegranym w minioną sobotę, w 20. kolejce PlusLigi, zawiercianie wygrali u siebie 3:1. Jurajscy Rycerze z kompletem zwycięstw zajmują pierwsze miejsce w tabeli i są o krok od bezpośredniego awansu do 1/4 finału. Drużyna z Rzeszowa walczy o utrzymanie drugiej lokaty.

Zobacz także: Tabele Ligi Mistrzów siatkarzy. Sytuacja polskich klubów na dwie kolejki przed końcem

Zdecydowanym liderem grupy B jest Bogdanka LUK Lublin, która zagra na wyjeździe z Halkbankiem Ankara. Czy po tym spotkaniu mistrzowie Polski nadal pozostaną niepokonani?

PGE Projekt Warszawa rywalizuje o utrzymanie drugiej pozycji w grupie E. Będzie faworytem wyjazdowego starcia z belgijskim klubem Volley Haasrode Leuven.

W siatkarskiej Lidze Mistrzów 2026 wystartowało dwadzieścia klubów. Podzielono je na pięć grup po cztery drużyny w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza spośród tych, które zajmą trzecie lokaty.

Gdzie oglądać piątą kolejkę CEV Champions League? Transmisje meczów Ligi Mistrzów siatkarzy na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Transmisje meczów piątej kolejki Ligi Mistrzów siatkarzy:

2026-02-10: Montpellier HSC VB – Cucine Lube Civitanova (wtorek, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport Extra 2)

2026-02-10: Knack Roeselare – Galatasaray HDI Stambuł (wtorek, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport Premium 1)

2026-02-10: Sporting Lizbona – SVG Luneburg (wtorek, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport Premium 2)