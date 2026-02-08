Lindsey Vonn mocno odpowiedziała dziennikarzowi! „Nie znasz historii, nie wyciągaj wniosków”

Vonn wróciła niedawno do rywalizacji po kilkuletniej przerwie. W tym sezonie odniosła dwa zwycięstwa w PŚ, oba w zjeździe. Łącznie triumfowała 84 razy w zawodach tego cyklu. 30 stycznia mistrzyni olimpijska z Vancouver doznała jednak skomplikowanego urazu lewego kolana, który teoretycznie mógłby trwale wykluczyć ją z udziału w igrzyskach.

Zawodniczka zdecydowała się jednak wystartować, czym wzbudziła duże dyskusje opinii publicznej. Głos zabrał również Greg Graber, który na łamach „USA Today” zamieścił felieton, w którym zasugerował, że część elitarnych sportowców opiera swoją samoocenę na wynikach sportowych, a powołując się na bolesną kontuzję Vonn wskazał - cytując Viktora Frankla, autora słynnej książki „Człowiek w poszukiwaniu sensu”, że „w pewnym sensie cierpienie przestaje być cierpieniem w chwili, gdy odnajduje sens. Nie mam wątpliwości, że cierpienie Vonn ma jakiś sens i to powinno nam wszystkim wystarczyć”.

Na wszystko odpowiedziała wzburzona Vonn, która nie chciała pozostawić wątpliwości co do powodów swojego startu.

- Przepraszam, Greg, ale to bardzo dziwny felieton. Ból i cierpienie to cel? Szukam sensu? Dlaczego podejmuję ryzyko „w moim wieku”? Ta cała sprawa z ageizmem naprawdę się zestarzała - rozpoczęła narciarka publikując post na Twitterze.

- Moje życie nie kręci się wokół narciarstwa alpejskiego. Jestem kobietą, która uwielbia jeździć na nartach. Nie mam problemu z tożsamością, dokładnie wiem, kim jestem. Byłam na emeryturze przez 6 lat i mam niesamowite życie. Nie muszę jeździć na nartach, ale uwielbiam to robić. Przyjechałam tu z tak daleka na jedne ostatnie igrzyska olimpijskie i zamierzam tam pojechać i dać z siebie wszystko, z zerwanym ACL czy bez. To takie proste. I z całym szacunkiem, jeśli nie znasz historii, może lepiej nie wyciągać pochopnych wniosków - dodała w publikowanym poście.

Vonn wystartuje już w niedzielę około godz. 11:30. Doświadczona Amerykanka, oprócz niedzielnego zjazdu, planuje również wystąpić w supergigancie i kombinacji drużynowej.

