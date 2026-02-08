Polska zawodniczka ma za sobą spotkanie pierwszej rundy, w którym zmierzyła się z Brytyjką Sonay Kartal. Po emocjonującym pojedynku, trwającym dwie godziny i 11 minut, Linette wygrała 6:4, 3:6, 6:3.

Andriejewa, jako że jest rozstawiona z numerem "5", miała "wolny los". Turniej rozpocznie od drugiej rundy.

Linette i Andriejewa grały ze sobą trzykrotnie. Polka wygrała jedno spotkanie. Co ciekawe, wszystkie trzy kończyły się w dwóch setach.

Magda Linette - Mirra Andriejewa. Kiedy jest mecz? O której godzinie WTA Doha?

Kiedy jest mecz Linette - Andriejewa w WTA Doha? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Wiemy już, że Linette i Andriejewa wyjdą na kort w poniedziałek 9 lutego. Uczynią to jako drugie od godziny 16:00 - zaraz po zakończeniu meczu Amandy Anisimovej z Karoliny Pliskovej.

Polsat Sport