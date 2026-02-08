Medalu nie będzie. Polka nadzieja odpadła w ćwierćfinale

Król-Walas wystąpiła w pierwszym ćwierćfinale, a jej przeciwniczką była Lucia Dalmasso. Chociaż przez większość rywalizacji zawodniczki szły łeb w łeb to ostatecznie lepsza okazała się Włoszka. Polce zabrakło 0.26 s.

W 1/8 finału Polka wyprzedziła Kanadyjkę Aurelie Moisan o 0,36 s. Warto przypomnieć, że Król-Walas była ostatnią nadzieją Biało-Czerwonych w tej konkurencji. W kwalifikacjach odpadli Maria Bukowska-Chyc oraz Oskar Kwiatkowski i Michał Nowaczyk.

Chwilę później doszło do jeszcze większej sensacji. Ze zmaganiami pożegnała się Ester Ledecka, która była główną faworytką do złota. Szalę zwycięstwa na swoją stronę w drugim ćwierćfinale przechyliła Sabine Payer.

AA, Polsat Sport