Medalu nie będzie. Polka nadzieja odpadła w ćwierćfinale

Aleksandra Król-Walas przegrała w ćwierćfinale snowboardowego slalomu giganta równoległego Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Lepsza od niej okazała się Lucia Dalmasso.

Snowboardzistka w czerwonym stroju i białym kasku pochyla się nad deską podczas zjazdu, obok niebieska flaga z logiem igrzysk olimpijskich.
fot. AFP
Aleksandra Król-Walas odpadła w ćwierćfinale

Król-Walas wystąpiła w pierwszym ćwierćfinale, a jej przeciwniczką była Lucia Dalmasso. Chociaż przez większość rywalizacji zawodniczki szły łeb w łeb to ostatecznie lepsza okazała się Włoszka. Polce zabrakło 0.26 s.

 

W 1/8 finału Polka wyprzedziła Kanadyjkę Aurelie Moisan o 0,36 s. Warto przypomnieć, że Król-Walas była ostatnią nadzieją Biało-Czerwonych w tej konkurencji. W kwalifikacjach odpadli Maria Bukowska-Chyc oraz Oskar Kwiatkowski i Michał Nowaczyk.

 

Chwilę później doszło do jeszcze większej sensacji. Ze zmaganiami pożegnała się Ester Ledecka, która była główną faworytką do złota. Szalę zwycięstwa na swoją stronę w drugim ćwierćfinale przechyliła Sabine Payer.

 

AA, Polsat Sport
