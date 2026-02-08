Moder wrócił do pierwszego składu. Od razu asysta

Piłka nożna

Jakub Moder po raz pierwszy od maja 2025 roku znalazł się w pierwszym składzie Feyenoordu. Reprezentant Polski od razu błysnął, popisując się asystą przy trafieniu Oussama Targhalline. Ich ekipa wygrała z Utrechtem 1:0.

Piłkarze w jasnoniebieskich strojach z czerwonymi detalami stoją na boisku.
fot. PAP
Moder zagrał od pierwszej minuty w meczu Utrecht - Feyenoord

Moder zagrał ostatnio w dwóch spotkaniach swojej ekipy, ale za każdym razem wchodził na boisko z ławki rezerwowych. W niedzielę otrzymał szansę od Robina van Persiego już od pierwszej minuty. Co ciekawe, zajął miejsce środkowego napastnika pod nieobecność lidera strzelców Eredivisie Ayase Uedy.

 

Polak od początku był bardzo aktywny i już w 10. minucie zaliczył asystę przy trafieniu Targhalline'a. Moder przytomnie odegrał piłkę Marokańczykowi, a ten w kapitalny sposób wykończył swój rajd, zdobywając bramkę na 1:0. Polak próbował jeszcze m.in. strzału głową, ale do siatki nie trafił.

Utrecht stwarzał zagrożenie głównie po błędach rywali. Swoje sytuacje mieli Gjivai Zechiel oraz Miguel Rodriguez, jednak za każdym razem dobrze w bramce gości spisywał się Timon Wellenreuther. 

Moder zszedł z boiska w 57. minucie. Zmienił go Sem Steijn.

 

Feyenoord wygrał to spotkanie 1:0, a Utrecht kończył mecz w dziesiątkę po czerwonej kartce Rodrigueza.

 

Utrecht - Feyenoord 0:1 (0:1)

Bramka: Targhalline 10.

 

Utrecht: Barkas - Vesterlund (82 Blake), Didden, van der Hoorn (74 Viergever), El Karouani - Engwanda, Zechiel, Bozdogan (46 Stepanov) - Alarcon (46 Cathline), de Wit, Karlsson (61 Rodriguez).

 

Feyenoord: Wellenreuther - Deijl, Watanabe (70 St. Juste), Ahmedhodzic, Bos (82 Nieuwkoop) - Targhalline, Hwang (82 Kraaijeveld), Valente - Hadj Moussa, Moder (57 Steijn), Sliti (58 Sauer).

 

Żółte kartki: Rodriguez, de Wit - Targhalline, Hwang, Wellenreuther.

 

Czerwona kartka: Rodriguez.

 

TABELA I WYNIKI EREDIVISIE

