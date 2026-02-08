Oto najlepsze siatkarki Pucharu Polski 2026! Kto otrzymał nagrody indywidualne?

Robert MurawskiSiatkówka

Siatkarki PGE Budowlanych Łódź po raz trzeci w historii wywalczyły Puchar Polski. Po meczu finałowym wybrano najlepsze siatkarki turnieju rozegranego w Elblągu. Najlepszą zawodniczką (MVP) imprezy została uznana atakująca łódzkiej drużyny - Maja Storck.

Grupa uśmiechniętych siatkarek PGE Budowlanych Łódź świętujących zwycięstwo w Pucharze Polski, trzymających puchar.
fot. PAP/Adam Warżawa
PP siatkarek 2026 - nagrody indywidualne. Najlepsze siatkarki turnieju finałowego.

Maja Storck (rocznik 1998) to szwajcarska siatkarka polskiego pochodzenia. W obecnym sezonie zadebiutowała w rozgrywkach Taruon Ligi, przechodząc z włoskiego CDA Volley Talmassons do PGE Budowlanych Łódź.

 

Zobacz także: Puchar Polski siatkarek 2026. Wyniki i skróty meczów (WIDEO)

 

Bardzo dobrze zaprezentowała się w turnieju finałowym rozegranym w Elblągu. Została wybrana najlepszą zawodniczką półfinałowego starcia z Developresem Rzeszów (3:1), w którym zdobyła 23 punkty (21/37 = 56% skuteczności w ataku + 1 as + 1 blok). W finale łodzianki pewnie pokonały BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 3:0, a Storck wywalczyła 13 punktów (9/23 = 39% skuteczności w ataku + 2 asy + 2 bloki).

 

 

Siatkarki PGE Budowlanych Łódź zdominowały turniej finałowy Tauron Pucharu Polski rozegrany w dniach 7-8 lutego w Elblągu. Nie dziwi więc fakt, że cztery z pięciu wyróżnionych siatkarek reprezentowały barwy Budowlanych.

 

Nagrody indywidualne Pucharu Polski siatkarek 2026:

 

MVP: Maja Storck (PGE Budowlani Łódź)

 

najlepsza rozgrywająca: Alicja Grabka (PGE Budowlani Łódź)
najlepsza przyjmująca: Paulina Damaske (PGE Budowlani Łódź)
najlepsza atakująca: Maja Storck (PGE Budowlani Łódź)
najlepsza środkowa: Aleksandra Gryka (BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała)
najlepsza libero: Justyna Łysiak (PGE Budowlani Łódź).

 

WYNIKI PUCHARU POLSKI SIATKAREK

Przejdź na Polsatsport.pl
MAJA STORCKMVP W SIATKÓWCEPP SIATKAREKSIATKARSKI PUCHAR POLSKISIATKÓWKATAURON LIGATAURON PUCHAR POLSKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Bogdanka LUK Lublin - Barkom-Każany Lwów. Skrót meczu
Zobacz także

Sensacja w Lublinie! Mistrz Polski przegrał z Barkomem

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 