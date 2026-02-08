Oto najlepsze siatkarki Pucharu Polski 2026! Kto otrzymał nagrody indywidualne?

Maja Storck (rocznik 1998) to szwajcarska siatkarka polskiego pochodzenia. W obecnym sezonie zadebiutowała w rozgrywkach Taruon Ligi, przechodząc z włoskiego CDA Volley Talmassons do PGE Budowlanych Łódź.

Bardzo dobrze zaprezentowała się w turnieju finałowym rozegranym w Elblągu. Została wybrana najlepszą zawodniczką półfinałowego starcia z Developresem Rzeszów (3:1), w którym zdobyła 23 punkty (21/37 = 56% skuteczności w ataku + 1 as + 1 blok). W finale łodzianki pewnie pokonały BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 3:0, a Storck wywalczyła 13 punktów (9/23 = 39% skuteczności w ataku + 2 asy + 2 bloki).

Siatkarki PGE Budowlanych Łódź zdominowały turniej finałowy Tauron Pucharu Polski rozegrany w dniach 7-8 lutego w Elblągu. Nie dziwi więc fakt, że cztery z pięciu wyróżnionych siatkarek reprezentowały barwy Budowlanych.

Nagrody indywidualne Pucharu Polski siatkarek 2026:

MVP: Maja Storck (PGE Budowlani Łódź)

najlepsza rozgrywająca: Alicja Grabka (PGE Budowlani Łódź)

najlepsza przyjmująca: Paulina Damaske (PGE Budowlani Łódź)

najlepsza atakująca: Maja Storck (PGE Budowlani Łódź)

najlepsza środkowa: Aleksandra Gryka (BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała)

najlepsza libero: Justyna Łysiak (PGE Budowlani Łódź).

WYNIKI PUCHARU POLSKI SIATKAREK