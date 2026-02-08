PKO BP Ekstraklasa: Pogoń Szczecin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Relacja live i wynik na żywo
Pogoń Szczecin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza to mecz 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Szczecin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza na Polsatsport.pl.
Kibice Pogoni nie mogą być zadowoleni z poczynań swoich ulubieńców w tym sezonie rywalizacji na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Ekipa ze Szczecina w 19 spotkaniach uzbierała zaledwie 21 punktów, przez co ledwo plasuje się nad strefą spadkową, wyprzedzając Legię Warszawa, Widzew Łódź i swoich najbliższych rywali.
ZOBACZ TAKŻE: Mamy nowego lidera PKO BP Ekstraklasy! Pięć bramek w Białymstoku
Termalica znajduje się bowiem na samym dnie tabeli PKO BP Ekstraklasy. "Słoniki" do tej pory zdobyły 19 "oczek". Jeżeli jednak w niedzielę uda im się sięgnąć po zwycięstwo, to uciekną ze strefy spadkowej.
Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Szczecin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:15.Przejdź na Polsatsport.pl