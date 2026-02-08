PKO BP Ekstraklasa: Pogoń Szczecin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Relacja live i wynik na żywo

Kibice Pogoni nie mogą być zadowoleni z poczynań swoich ulubieńców w tym sezonie rywalizacji na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Ekipa ze Szczecina w 19 spotkaniach uzbierała zaledwie 21 punktów, przez co ledwo plasuje się nad strefą spadkową, wyprzedzając Legię Warszawa, Widzew Łódź i swoich najbliższych rywali.

Termalica znajduje się bowiem na samym dnie tabeli PKO BP Ekstraklasy. "Słoniki" do tej pory zdobyły 19 "oczek". Jeżeli jednak w niedzielę uda im się sięgnąć po zwycięstwo, to uciekną ze strefy spadkowej.

Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Szczecin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:15.

AA, Polsat Sport