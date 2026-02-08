PKO BP Ekstraklasa: Raków Częstochowa - Radomiak Radom. Relacja live i wynik na żywo

Raków jest jednym z zespołów, który w tym sezonie ma zamiar powalczyć o miejsca gwarantujące walkę o europejskie puchary. Obecnie "Medaliki" plasują się w czołówce tabeli z 29 punktami zdobytymi w 19 spotkaniach. Czy ekipa z Częstochowy przerwie serię dwóch porażek z rzędu?

Radomiak w obecnym sezonie nie jest w stanie złapać stabilnej formy. Piłkarze klubu z Radomia po 19 kolejkach mają na swoim koncie siedem zwycięstw, pięć remisów i sześć porażek.

Ostatnie starcie tych dwóch zespołów odbyło się na początku sierpnia zeszłego roku. Wtedy szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylił Radomiak (3:1).

Relacja live i wynik na żywo meczu Raków Częstochowa - Radomiak Radom na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

AA, Polsat Sport