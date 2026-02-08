Gorzowianie zdają się wychodzić z kryzysu, a ich przewaga nad strefą spadkową zaczyna się powiększać. W ostatnich pięciu kolejkach zespół prowadzony przez Huberta Henno zdobył aż 10 punktów, co pozwoliło mu awansować na 12. miejsce w tabeli PlusLigi. W minionej serii gier Stilon pewnie pokonał Ślepsk Malow Suwałki 3:0.

Ich najbliżsi rywale to obecnie piąta drużyna PlusLigi. Olsztynianie zasługują na miano największej niespodzianki tego sezonu. Ponieśli zaledwie pięć porażek, najmniej w lidze, ex aequo z liderem, PGE Projektem Warszawa, i wiceliderem, Aluron CMC Wartą Zawiercie. W pięciu ostatnich ligowych potyczkach wygrali cztery razy, choć każde z tych zwycięstw odnosili dopiero po tie-breaku.

W poprzednim starciu obu ekip, rozegranym w ramach siódmej kolejki, górą byli podopieczni Daniela Plińskiego, którzy pokonali gorzowian 3:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Cuprum Stilon Gorzów - Indykpol AZS Olsztyn na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

ŁO, Polsat Sport