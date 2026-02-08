PlusLiga. Wyniki i skróty meczów 20. kolejki (WIDEO)

W dwudziestej kolejce spotkań PlusLigi nie brakowało tie-breaków - w czterech pierwszych meczach tej serii do rozstrzygnięcia potrzebne były tie-breaki. Na inaugurację InPost ChKS Chełm przegrał z JSW Jastrzębskim Węglem 2:3, później Ślepsk Malow Suwałki uległ PGE Projektowi Warszawa. Bogdanka LUK Lublin sensacyjnie uległa drużynie Barkom-Każany Lwów, a czwarty pięciosetowy bój został rozegrany w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie tamtejsza ZAKSA pokonała Energa Trefl Gdańsk.

W hitowym starciu Aluron CMC Warta Zawiercie wygrała z Asseco Resovią Rzeszów 3:1. Siatkarze Cuprum Stilonu Gorzów ulegli ekipie Indykpolu AZS Olsztyn 0:3.

W sezonie 2025/2026 w PlusLidze rywalizuje czternaście zespołów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip w tabeli wywalczy awans do fazy play-off.

Transmisje meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Wyniki meczów 20. kolejki PlusLigi:

2026-02-05: InPost ChKS Chełm - JSW Jastrzębski Węgiel 2:3 (17:25, 17:25, 25:22, 25:17, 12:15)

2026-02-06: Bogdanka LUK Lublin - Barkom Każany Lwów 2:3 (22:25, 25:17, 21:25, 25:19, 12:15)

2026-02-06: Ślepsk Malow Suwałki - PGE Projekt Warszawa 2:3 (25:20, 20:25, 25:20, 21:25, 10:15)

2026-02-07: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Energa Trefl Gdańsk 3:2 (25:20, 22:25, 25:15, 17:25, 15:12)

2026-02-07: Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów 3:1 (25:23, 19:25, 34:32, 25:22)

2026-02-08: Cuprum Stilon Gorzów - Indykpol AZS Olsztyn 0:3 (21:25, 18:25, 21:25)

2026-03-11: Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - PGE GiEK Skra Bełchatów.

RM, Polsat Sport