Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w poniedziałek. Kto startuje? Kiedy?

W poniedziałek w zimowych igrzyskach olimpijskich we Włoszech skoczkowie narciarscy Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Kamil Stoch wystartują w konkursie na normalnym obiekcie w Predazzo. Panczenistki Karolina Bosiek i Natalia Czerwonka pobiegną na 1000 m. W saneczkarstwie wystąpi Klaudia Domaradzka.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Terminarz. Jak wygląda program ZIO?

Łącznie na poniedziałek zaplanowano pięć konkurencji medalowych, także w snowboardowej konkurencji big air kobiet, narciarskim slopestyle’u kobiet i kombinacji drużynowej mężczyzn w narciarstwie alpejskim.

Do 22 lutego w igrzyskach we Włoszech rozdanych zostanie łącznie 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w poniedziałek 09.02. Starty Polaków. Kiedy?

łyżwiarstwo szybkie

17.30 1000 m K (Karolina Bosiek, Natalia Czerwonka)

saneczkarstwo

17.00 jedynki K, 1. ślizg (Klaudia Domaradzka)

18.35 jedynki K, 2. ślizg

skoki narciarskie

19.00 skocznia normalna M, 1. seria konkursowa (Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek)

20.12 skocznia normalna M, 2. seria konkursowa

BS, PAP