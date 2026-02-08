Polska tenisistka z awansem w Dausze. Trudna przeprawa w drugiej rundzie

Kolejnymi rywalkami Piter i Klepac będą rozstawione z numerem trzecim Hsieh Su-wei z Tajwanu i Łotyszka Jelena Ostapenko.

W turnieju singlowym w Dausze wystartuje między innymi Iga Świątek, która triumfowała tam trzykrotnie (2022, 2023, 2024), jednak w ubiegłym roku uległa w półfinale wspomnianej Ostapenko, która z kolei w finale przegrała z Amerykanką Amandą Anisimovą.

Wynik meczu 1. rundy debla:

Katarzyna Piter, Andreja Klepac (Polska, Słowenia) - Darija Jurak Schreiber, Magali Kempen (Chorwacja, Belgia) 7:5, 6:1.

