Polska tenisistka z awansem w Dausze. Trudna przeprawa w drugiej rundzie

Tenis

Katarzyna Piter i Andreja Klepac awansowały do drugiej rundy debla w tenisowym turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Dausze. Polsko-słoweńska para wygrała z Chorwatką Dariją Jurak Schreiber i Belgijką Magali Kempen 7:5, 6:1.

Kobieta w czarnym stroju tenisowym z opaską na głowie stoi na korcie tenisowym.
Fot. PAP
Katarzyna Piter z awansem do kolejnej rundy.

Kolejnymi rywalkami Piter i Klepac będą rozstawione z numerem trzecim Hsieh Su-wei z Tajwanu i Łotyszka Jelena Ostapenko.

 

W turnieju singlowym w Dausze wystartuje między innymi Iga Świątek, która triumfowała tam trzykrotnie (2022, 2023, 2024), jednak w ubiegłym roku uległa w półfinale wspomnianej Ostapenko, która z kolei w finale przegrała z Amerykanką Amandą Anisimovą.

 

Wynik meczu 1. rundy debla:

 

Katarzyna Piter, Andreja Klepac (Polska, Słowenia) - Darija Jurak Schreiber, Magali Kempen (Chorwacja, Belgia) 7:5, 6:1.

PAP
