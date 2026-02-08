Rywalizacja saneczkarzy zakończona. Polak na 21. miejscu

Kolejność na trzech czołowych lokatach pozostała niezmienna już od pierwszego ślizgu. Dwa odbyły się w sobotę, a kolejne dwa - w tym finałowy z udziałem 20 saneczkarzy - w niedzielę.

Langenhan w każdym z nich ustanawiał rekord toru - najpierw 52,924, następnie 52,902, w trzecim 52,705, a w finałowym 52,660, co dało mu łączny czas 3.31,191. Niespełna 27-letni zawodnik jest wielokrotnym mistrzem świata, w tym dwukrotnie w jedynkach (2024, 2025). Na poprzednich igrzyskach, w 2022 roku w Pekinie, zajął szóstą lokatę.

Drugi na torze w Cortina Sliding Centre Austriak Mueller stracił do Niemca 0,596 s, a trzeci Włoch Fischnaller - 0,934.

Szóste miejsce zajął utytułowany Niemiec Felix Loch, mistrz olimpijski w tej konkurencji z 2010 i 2014.

Jedyny w stawce reprezentant Polski uzyskał czas 2.43,023 (54,676, 54,332, 54,015) i po trzech ślizgach tracił do Langenhana 4,492 s. Natomiast do 20. miejsca, dającego prawo występu w finałowej próbie, Sochowiczowi zabrakło ponad sekundę - 1,116 s.

Po pierwszym ślizgu plasował się na 23. pozycji, w kolejnym awansował o jedno i w trzecim również.

W poprzednich igrzyskach Sochowicz również zakończył udział po trzech ślizgach, zajął wówczas 25. pozycję.