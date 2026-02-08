Sceny w Gdyni z udziałem piłkarzy i kibiców Legii. Ostry komentarz Bońka

Legia jak zawodziła, tak nadal zawodzi. Na razie przyjście Marka Papszuna niewiele daje, chociaż z pewnością doświadczony szkoleniowiec potrzebuje czasu, aby poukładać "klocki". Sęk w tym, że tego czasu nie ma zbyt wiele, ponieważ sytuacja w tabeli robi się coraz groźniejsza. Jeszcze jakiś czas temu nikt nie przypuszczał, że Warszawianie mogą na poważnie zostać uwikłani w walkę o utrzymanie, ale teraz widmo spadku naprawdę zaczyna zagrażać ekipie z Łazienkowskiej.

To rzecz jasna nie podoba się kibicom Legii, którzy na każdym kroku wyrażają swoje niezadowolenie względem formy zawodników w tym sezonie. Podobnie było po ostatnim spotkaniu w Gdyni, gdzie przyjezdni rzutem na taśmę uratowali remis 2:2, przegrywając do 90. minuty 0:2.

ZOBACZ TAKŻE: Tak źle w Legii nie było od... 60 lat! Fatalna passa zespołu z Warszawy

Po końcowym gwizdku piłkarze Legii podeszli do sektora gości i musieli wysłuchać mocnych słów pod swoim adresem. Nie zabrakło wulgaryzmów. Coś takiego nie spodobało się Bońkowi.

"Gdzie oni mają godność? Stać i słuchać jak cię wyzywają..." - napisał były prezes PZPN za pośrednictwem mediów społecznościowych.

W tym sezonie zawodnicy Legii nad wyraz często muszą słuchać "rozmów wychowawczych" z kibicami. Warszawianie przedwcześnie odpadli z Pucharu Polski oraz Ligi Konferencji i nadal zajmują miejsce w strefie spadkowej PKO BP Ekstraklasy. Ich strata do bezpiecznej lokaty wynosi dwa punkty. Na ligowe zwycięstwo czekają od... 28 września. W następnym meczu "Wojskowi" zagrają na wyjeździe z GKS-em Katowice.

Polsat Sport