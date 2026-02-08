Siódme miejsce Król-Walas. Duża niespodzianka w finale

35-letnia zawodniczka z Zakopanego uzyskała w kwalifikacjach piąty czas. W 1/8 finału wygrała z Kanadyjką Aurelie Moisan, ale w ćwierćfinale nie sprostała reprezentantce gospodarzy Lucii Dalmasso.

Dużą niespodzianką tej fazy była porażka dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej i świetnie spisującej się w Livigno Czeszki Ester Ledeckiej z Austriaczką Sabine Payer.

22-letnia Maderova pomściła swoją słynną rodaczkę w olimpijskim finale, wyprzedzając Payer o 0,83 s. Brązowy medal wywalczyła Dalmasso, która pokonała inną Włoszkę Elisę Caffont.

Zwycięstwo Maderovej jest sporą niespodzianką. W mistrzostwach świata jej najlepszym wynikiem było siódme miejsce (2025), natomiast w Pucharze Świata była w tym sezonie druga w Davos. Cztery lata temu na igrzyskach w Pekinie zajęła 23. lokatę.

Dla Król-Walas były to czwarte igrzyska olimpijskie. W Soczi w 2014 roku nie ukończyła rywalizacji (była 30. w slalomie równoległym, którego nie ma w programie tegorocznych igrzysk), w Pjongczangu w 2018 zakończyła start na 11. miejscu w slalomie gigancie równoległym, a w Pekinie była ósma.

Druga ze startujących w Livigno Polek Maria Bukowska-Chyc nie przeszła kwalifikacji, zajmując 27. miejsce w stawce 32 zawodniczek.

Wyniki snowboardowego slalomu giganta równoległego kobiet:

1. Zuzana Maderova (Czechy)

2. Sabine Payer (Austria)

3. Lucia Dalmasso (Włochy)

4. Elisa Caffont (Włochy)

5. Ester Ledecka (Czechy)

6. Tsubaki Miki (Japonia)

7. Aleksandra Król-Walas (Polska)

8. Ramona Theresia Hofmeister (Niemcy)

...

27. Maria Bukowska-Chyc (Polska)