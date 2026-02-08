Siódme miejsce Król-Walas. Duża niespodzianka w finale

Czeszka Zuzana Maderova zdobyła w Livigno złoty medal olimpijski w snowboardowym slalomie gigancie równoległym. Aleksandra Król-Walas, z której startem polscy kibice wiązali duże nadzieje, zajęła siódme miejsce.

Zawodniczka snowboardu w czerwonym stroju i żółtych butach klęczy na śniegu, trzymając się za głowę.
fot. PAP
Król-Walas siódma na igrzyskach

35-letnia zawodniczka z Zakopanego uzyskała w kwalifikacjach piąty czas. W 1/8 finału wygrała z Kanadyjką Aurelie Moisan, ale w ćwierćfinale nie sprostała reprezentantce gospodarzy Lucii Dalmasso.

 

Dużą niespodzianką tej fazy była porażka dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej i świetnie spisującej się w Livigno Czeszki Ester Ledeckiej z Austriaczką Sabine Payer.

 

22-letnia Maderova pomściła swoją słynną rodaczkę w olimpijskim finale, wyprzedzając Payer o 0,83 s. Brązowy medal wywalczyła Dalmasso, która pokonała inną Włoszkę Elisę Caffont.

 

Zwycięstwo Maderovej jest sporą niespodzianką. W mistrzostwach świata jej najlepszym wynikiem było siódme miejsce (2025), natomiast w Pucharze Świata była w tym sezonie druga w Davos. Cztery lata temu na igrzyskach w Pekinie zajęła 23. lokatę.

 

Dla Król-Walas były to czwarte igrzyska olimpijskie. W Soczi w 2014 roku nie ukończyła rywalizacji (była 30. w slalomie równoległym, którego nie ma w programie tegorocznych igrzysk), w Pjongczangu w 2018 zakończyła start na 11. miejscu w slalomie gigancie równoległym, a w Pekinie była ósma.

 

Druga ze startujących w Livigno Polek Maria Bukowska-Chyc nie przeszła kwalifikacji, zajmując 27. miejsce w stawce 32 zawodniczek.

 

Wyniki snowboardowego slalomu giganta równoległego kobiet:

 

1. Zuzana Maderova (Czechy)
2. Sabine Payer (Austria)
3. Lucia Dalmasso (Włochy)
4. Elisa Caffont (Włochy)
5. Ester Ledecka (Czechy)
6. Tsubaki Miki (Japonia)
7. Aleksandra Król-Walas (Polska)
8. Ramona Theresia Hofmeister (Niemcy)
...
27. Maria Bukowska-Chyc (Polska)

