Udany wyjazd olsztyńskich siatkarzy! Rywale byli bezradni
W spotkaniu 20. kolejki PlusLigi siatkarze Cuprum Stilonu Gorzów przegrali z Indykpolem AZS Olsztyn 0:3. W ekipie ze stolicy Warmii, która wygrała trzynasty mecz w sezonie, znakomite zawody rozegrał atakujący Jan Hadrava.
Cuprum Stilon Gorzów - Indykpol AZS Olsztyn. Skrót meczu
Asy serwisowe w meczu Cuprum Stilon Gorzów - Indykpol AZS Olsztyn
Bloki w meczu Cuprum Stilon Gorzów - Indykpol AZS Olsztyn
Ataki w meczu Cuprum Stilon Gorzów - Indykpol AZS Olsztyn
TOP 10 akcji Indykpol AZS Olsztyn w meczu Cuprum Stilon Gorzów - Indykpol AZS Olsztyn
TOP 10 akcji Cuprum Stilon Gorzów w meczu Cuprum Stilon Gorzów - Indykpol AZS Olsztyn
Jan Hadrava - najlepsze akcje MVP meczu Cuprum Stilon Gorzów - Indykpol AZS Olsztyn
Gospodarze udanie rozpoczęli to spotkanie (8:6), ale olsztynianie szybko odwrócili wynik (8:10). Siatkarze Stilonu wyrównali (16:16), kluczowa dla losów seta okazała się jednak seria akcji wygrana przez Indykpol AZS od stanu 17:17 do 17:23, gdy popis w polu serwisowym dał Jan Hadrava. Gorzowianie obronili trzy piłki setowe, ale straty były zbyt duże i Paweł Halaba zamknął seta skutecznym atakiem (21:25).
Zobacz także: Kibicom klubu z PlusLigi spadł kamień z serca. Kluczowy zawodnik przedłużył kontrakt
Początek drugiej odsłony dla olsztynian (2:5), gospodarze odrobili straty (8:8), ale ich zmorą znów okazały się zagrywki Jana Hadravy (10:13). Od tego momentu solidna i skuteczna w ofensywie gra Indykpolu AZS pozwalała tej drużynie utrzymywać przewagę (14:18, 16:21). W ostatniej akcji seta Jan Hadrava mocno uderzył po bloku rywali.
Gorzowianie nie rezygnowali i uzyskali przewagę w pierwszych akcjach trzeciego seta (5:1), przyjezdni szybko jednak odrobili straty (9:9). Podobna historia powtórzyła się w środkowej części seta - 12:9 dla Stilonu i wyrównanie olsztynian (14:14). W końcówce siatkarze Indykpolu AZS odskoczyli na kilka oczek (18:21). Gospodarze jeszcze złapali kontakt, gdy asa posłał Chizoba Neves (21:22). Skuteczny atak Jana Hadravy, błąd gorzowian i punktowy blok dały przyjezdnym decydujące punkty (21:25).
Skrót meczu Stilon - AZS:
Najwięcej punktów: Chizoba Neves (15), Mathis Henno (10) – Stilon; Jan Hadrava (20), Moritz Karlitzek (10) – AZS. MVP: Jan Hadrava (17/21 = 81% skuteczności w ataku + 3 asy).
Cuprum Stilon Gorzów - Indykpol AZS Olsztyn 0:3 (21:25, 18:25, 21:25)
Stilon: Marcin Kania, Thiago Veloso, Mathis Henno, Patryk Niemiec, Chizoba Neves, Kamil Kwasowski – Szymon Gregorowicz (libero) oraz Daniel Gąsior, Mateusz Maciejewicz, Marcin Waliński, Krzysztof Rejno, Hubert Węgrzyn, Kamil Dembiec. Trener: Hubert Henno.
AZS: Moritz Karlitzek, Dawid Siwczyk, Jan Hadrava, Paweł Halaba, Seweryn Lipiński, Johannes Tille – Jakub Ciunajtis (libero) oraz Łukasz Kozub, Arthur Szwarc, Karol Borkowski. Trener: Daniel Pliński.
