Studio Mediolan Cortina - 08.02. Transmisja TV i stream online

Oprócz wcześniej wspomnianych tematów pochylimy się też nad rywalizacją biathlonowej sztafety mieszanej oraz naszych łyżwiarzy figurowych.

Gośćmi Przemysława Iwańczyka będą wicemistrz olimpijski w biathlonie z Turynu, ekspert Eurosportu – Tomasz Sikora, były reprezentant Polski w narciarstwie dowolnym - Szczepan Karpiel-Bułecka oraz dziennikarka i komentatorka łyżwiarstwa figurowego – Agnieszka Iwańska.

W programie posłuchamy także rozmowy Marcina Lepy z członkinią zarządu IIHF Martą Zawadzką na temat organizacji turnieju hokeistów z udziałem gwiazd NHL. Informacje ze wszystkich olimpijskich aren przedstawi Paulina Czarnota-Bojarska.



Transmisja magazynu Studio Mediolan Cortina o 20.00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

Polsat Sport