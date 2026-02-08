Super Bowl 2026: New England Patriots - Seattle Seahawks. Relacja live i wynik na żywo

Po raz pierwszy od 22 lat zdarzyło się, że w Super Bowl są dwie drużyny, które w poprzednim sezonie nie zagrały w play off.

W obecnym Patriots i Seahawks szybko pokazali, jak bardzo ich potencjał był niedoszacowany. Wygrywali mecz za meczem i część zasadniczą obie ekipy zakończyły z bilansem 14-3. Również w play off grały bez zarzutu.

Super Bowl w Polsacie! Wielki rewanż po 11 latach

Patriots byli wielką siłą w NFL przez niemal dwie dekady 21. wieku, kiedy wywalczyli sześć tytułów, z legendarnym Tomem Bradym w składzie. Po ostatnie mistrzostwo sięgnęli w 2019 roku, a w 2015 pokonali w Super Bowl Seahawks.

Z tamtego meczu w kadrach obu ekip nie ma już żadnego zawodnika. Tym samym generalny menedżer Seahawks John Schneider, pracujący tam od 2010 roku, został pierwszym w historii, który zbudował dwa całkowicie różne składy i sztaby trenerskie na miarę gry w Super Bowl.

W Seattle jedyne w historii mistrzostwo świętowano w 2014 roku. Dwa razy decydujący mecz Seahawks przegrali; oprócz tego w 2015, także w 2006 roku. Patriots w finale mają bilans 6-5.

Super Bowl wywołuje wśród Amerykanów prawdziwe szaleństwo. Trzy ostatnie finały oraz te z lat 2011-17 to jednocześnie 10 programów telewizyjnych najchętniej oglądanych w historii. Rekordowym jest ubiegłoroczny - przed odbiorniki przyciągnął 127,7 mln mieszkańców USA.

Nic dziwnego, że astronomicznych cen sięga czas przeznaczony na reklamy. Za 30 sekund stacja NBC inkasowała siedem milionów dolarów.

Innym nieodłącznym elementem tego widowiska jest występ muzycznych gwiazd. Na stadionie w kalifornijskim Santa Clara w przerwie spotkania publiczności zaprezentuje się raper Bad Bunny.

Relacja live i wynik na żywo finału Super Bowl 2026 w nocy z niedzieli na poniedziałek na Polsatsport.pl.

BS, PAP