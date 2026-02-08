Super Bowl 2026: New England Patriots - Seattle Seahawks. Wynik meczu. Kto wygrał Super Bowl?

New England Patriots - Seattle Seahawks to finał Super Bowl 2026. Jaki był wynik meczu Super Bowl 2026? Kto wygrał Super Bowl?

Dwóch mężczyzn w białych bluzach z logo Super Bowl LVII, jeden z nich trzyma mikrofon i gestykuluje, drugi patrzy na niego z zaciekawieniem.
Super Bowl 2026: New England Patriots - Seattle Seahawks. Wynik meczu

Mało kto zakładał, że akurat te dwie ekipy znajdą się w decydującym meczu o Super Bowl. Zarówno Patriots, jak i Seahawks zakończyli sezon zasadniczy z bilansem 14-3. Następnie przeszły przez play offy, by zmierzyć się w nocy z niedzieli na poniedziałek w wielkim finale.

 

Faworytem ekspertów są Seahawks.

 

Super Bowl wywołuje wśród Amerykanów prawdziwe szaleństwo. Trzy ostatnie finały oraz te z lat 2011-17 to jednocześnie 10 programów telewizyjnych najchętniej oglądanych w historii. Rekordowym jest ubiegłoroczny, który przyciągnął 127,7 mln mieszkańców USA.

 

Nieodłącznym elementem tego widowiska jest występ muzycznych gwiazd. Na stadionie w kalifornijskim Santa Clara w przerwie spotkania zaprezentuje się raper Bad Bunny. 

Super Bowl 2026: New England Patriots - Seattle Seahawks. Wynik meczu. Kto wygrał Super Bowl?

O tym, kto wygrał Super Bowl 2026, przekonamy się w nocy z niedzieli na poniedziałek. Wtedy wynik finału Super Bowl 2026 pojawi się w tekście.

