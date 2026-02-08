Świetna informacja! Polska nadzieja medalowa z awansem

Aleksandra Król-Walas przebrnęła kwalifikacje i z piątego miejsca awansowała do 1/8 finału snowboardowego slalomu giganta równoległego podczas tegorocznych Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Z rywalizacji odpadła Maria Bukowska-Chyc.

Snowboardzistka w czerwonych spodniach i białej kurtce z numerem 27 zjeżdża po stoku, wykonując skręt między różowymi tyczkami z logo igrzysk olimpijskich.
fot. AFP
Aleksandra Król-Walas powalczy o awans do ćwierćfinału

W niedzielny poranek odbyły się kwalifikacje w snowboardowym slalomie gigancie równoległym. W zmaganiach brały udział dwie Polki: Aleksandra Król-Walas i Maria Bukowska-Chyc.

 

Król-Walas na czerwonej trasie uzyskała czas 46.37, a na niebieskiej - 46.81. Ostatecznie zajęła piąte miejsce. Takimi wynikami nie może pochwalić się natomiast Bukowska-Chyc. Czerwoną trasę zakończyła z czasem 49.83, natomiast niebieską - 49.34, plasując ją na 27. pozycji.

 

W 1/8 finału zobaczymy zatem tylko jedną Polkę. Król-Walas o awans do ćwierćfinału powalczy już o godzinie 13:00. Bukowska-Chyc pożegnała się z rywalizacją. 

AA, Polsat Sport
