Świetna informacja! Polska nadzieja medalowa z awansem

W niedzielny poranek odbyły się kwalifikacje w snowboardowym slalomie gigancie równoległym. W zmaganiach brały udział dwie Polki: Aleksandra Król-Walas i Maria Bukowska-Chyc.

Król-Walas na czerwonej trasie uzyskała czas 46.37, a na niebieskiej - 46.81. Ostatecznie zajęła piąte miejsce. Takimi wynikami nie może pochwalić się natomiast Bukowska-Chyc. Czerwoną trasę zakończyła z czasem 49.83, natomiast niebieską - 49.34, plasując ją na 27. pozycji.

W 1/8 finału zobaczymy zatem tylko jedną Polkę. Król-Walas o awans do ćwierćfinału powalczy już o godzinie 13:00. Bukowska-Chyc pożegnała się z rywalizacją.

AA, Polsat Sport