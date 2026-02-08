Świetna postawa Polaków! Jest awans!

Do konfrontacji doszło na kortach ziemnych w Kairze. Dzień wcześniej w sobotę 7 lutego Karol Filar pokonał Faresa Zakarię 6:2, 6:0, natomiast Maks Kaśnikowski zwyciężył Michaela Bassema Sobhy'ego 6:1, 7:6.

Do pełni szczęścia brakowało już tylko wygranej deblistów. Tak się stało w niedzielny poranek, gdy duet Drzewiecki/Zieliński poradził sobie z Sobhym i Ibrahimem. Nasz tandem wygrał pierwszego seta po zaciętej rywalizacji. W żadnym momencie nie doszło do przełamania, więc konieczny był tie-break. W nim Egipcjanie aż czterokrotnie przegrali akcje przy swoim serwisie i ostatecznie ulegli 4:7.

Druga odsłona zaczęła się kapitalnie dla Biało-Czerwonych, ponieważ udało się wykorzystać break pointa. Jak się później okazało, był to decydujący moment tej partii, ponieważ w dalszej fazie spotkania Drzewiecki i Zieliński nie oddali gema przy własnej zagrywce. To pozwoliło wygrać 6:4 i cały mecz 2:0.

7 lutego, sobota:

Karol Filar - Fares Zakaria 2:0 (6:2, 6:0)

Maks Kaśnikowski - Michael Bassem Sobhy 2:0 (6:1, 7:6)

8 lutego, niedziela:

Karol "Drzewko" Drzewiecki/Jan Zieliński - Michael Bassem Sobhy/Karim Ibrahim 2:0 (7:6, 6:4)

