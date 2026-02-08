UFC nagrodziło Polaków! Ogromne pieniądze
Michał Oleksiejczuk (22-9, 1NC) i Jakub Wikłacz (18-3-2) zostali wyróżnieni przez największą federację MMA na świecie za swoje występu podczas gali UFC Vegas 113. Pierwszy z wymienionych zawodników otrzymał bonus za walkę wieczoru, a drugi - za występ wieczoru. Dzięki temu obaj zarobili ogromne pieniądze.
Michał Oleksiejczuk - Marc-Andre Barriault. Skrót walki
Klaudia Syguła - Priscila Cachoeira. Skrót walki
Muin Gafurov - Jakub Wikłacz. Skrót walki
Podczas gali UFC Vegas 113, która odbyła się w nocy z soboty na niedzielę, do oktagonu weszła trójka Polaków: Klaudia Syguła, Jakub Wikłacz oraz Michał Oleksiejczuk.
ZOBACZ TAKŻE: UFC z udziałem Oleksiejczuka, Wikłacza oraz Syguły. Wyniki i skróty gali
Wszystkie walki zakończyły się triumfami Biało-Czerwonych. Syguła pokonała Priscilę Cachoeirę, Wikłacz poddał Muina Gafurova a Marc-Andre Barriault musiał uznać wyższość Oleksiejczuka.
UFC postanowiło docenić bardzo dobre występy naszych rodaków. Wikłacz został nagrodzony bonusem za występ wieczoru, natomiast pojedynek Oleksiejczuka został okrzyknięty walką wieczoru. Dzięki temu obaj nasi zawodnicy zarobili aż po 100 tysięcy dolarów!
Wyniki i skróty wszystkich walk gali UFC Vegas 113 można zobaczyć TUTAJ.Przejdź na Polsatsport.pl