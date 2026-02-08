UFC nagrodziło Polaków! Ogromne pieniądze

Michał Oleksiejczuk (22-9, 1NC) i Jakub Wikłacz (18-3-2) zostali wyróżnieni przez największą federację MMA na świecie za swoje występu podczas gali UFC Vegas 113. Pierwszy z wymienionych zawodników otrzymał bonus za walkę wieczoru, a drugi - za występ wieczoru. Dzięki temu obaj zarobili ogromne pieniądze.

Polacy triumfują na UFC Vegas 113. Wikłacz i Oleksiejczuk z bonusami

Podczas gali UFC Vegas 113, która odbyła się w nocy z soboty na niedzielę, do oktagonu weszła trójka Polaków: Klaudia Syguła, Jakub Wikłacz oraz Michał Oleksiejczuk.

 

Wszystkie walki zakończyły się triumfami Biało-Czerwonych. Syguła pokonała Priscilę Cachoeirę, Wikłacz poddał Muina Gafurova a Marc-Andre Barriault musiał uznać wyższość Oleksiejczuka.

 

UFC postanowiło docenić bardzo dobre występy naszych rodaków. Wikłacz został nagrodzony bonusem za występ wieczoru, natomiast pojedynek Oleksiejczuka został okrzyknięty walką wieczoru. Dzięki temu obaj nasi zawodnicy zarobili aż po 100 tysięcy dolarów!

 

