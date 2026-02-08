W jakim stanie jest Lindsey Vonn? Wydali oficjalny komunikat

Zimowe

Lindsey Vonn miała poważny wypadek na trasie olimpijskiego zjazdu w Cortinie d'Ampezzo. Kilka godzin później oświadczenie w sprawie stanu zdrowia alpejki wydała amerykańska federacja narciarska USA Ski.

Przypomnijmy - jadąca jako 13. zawodniczka Amerykanka upadła na początku trasy, jak wyliczono - po około 13 sekundach jazdy. Zahaczyła o jedną z bramek i z dużą prędkością bezwładnie przekoziołkowała po stoku. Przez kilkanaście minut była opatrywana przez ratowników, zanim została zabrana przez śmigłowiec.

 

ZOBACZ TAKŻE: Lindsey Vonn mocno odpowiedziała dziennikarzowi! "Nie znasz historii, nie wyciągaj wniosków"

 

Alex Hoedlmoser, trener konkurencji szybkościowych w amerykańskiej kadrze alpejczyków, przekazał, że Vonn „najwyraźniej ma złamane podudzie”.

 

Kilka godzin po wypadku oświadczenie wydała amerykańska federacja narciarska USA Ski.

 

„Lindsey doznała urazu, ale jej stan jest stabilny i jest w dobrych rękach amerykańskich i włoskich lekarzy” - można przeczytać w komunikacie federacji.

 

Źródło bliskie Vonn poinformowało agencję Reutersa, że alpejka przebywa na obserwacji na oddziale intensywnej terapii w szpitalu w Treviso, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

 

 

41-letnia Vonn wystartowała w niedzielę, mimo że 30 stycznia w szwajcarskiej Crans-Montanie doznała zerwania więzadła krzyżowego przedniego w kolanie wskutek upadku podczas zawodów Pucharu Świata.

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
LINDSEY VONNZIMOWEZIMOWE IO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: "Ojoj, już po Amerykanach". Fatalny błąd bobsleistów z USA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 