W jakim stanie jest Lindsey Vonn? Wydali oficjalny komunikat

Przypomnijmy - jadąca jako 13. zawodniczka Amerykanka upadła na początku trasy, jak wyliczono - po około 13 sekundach jazdy. Zahaczyła o jedną z bramek i z dużą prędkością bezwładnie przekoziołkowała po stoku. Przez kilkanaście minut była opatrywana przez ratowników, zanim została zabrana przez śmigłowiec.

Alex Hoedlmoser, trener konkurencji szybkościowych w amerykańskiej kadrze alpejczyków, przekazał, że Vonn „najwyraźniej ma złamane podudzie”.

Kilka godzin po wypadku oświadczenie wydała amerykańska federacja narciarska USA Ski.

„Lindsey doznała urazu, ale jej stan jest stabilny i jest w dobrych rękach amerykańskich i włoskich lekarzy” - można przeczytać w komunikacie federacji.

Źródło bliskie Vonn poinformowało agencję Reutersa, że alpejka przebywa na obserwacji na oddziale intensywnej terapii w szpitalu w Treviso, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

41-letnia Vonn wystartowała w niedzielę, mimo że 30 stycznia w szwajcarskiej Crans-Montanie doznała zerwania więzadła krzyżowego przedniego w kolanie wskutek upadku podczas zawodów Pucharu Świata.

