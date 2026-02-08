Walas-Król szczerze o swoim występie na ZIO. "Nie czuję dumy"

Aleksandra Król-Walas była jedną z naszych nadziei na medal podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Polka zajęła jednak siódme miejsce w snowboardowym slalomie gigancie równoległym.

- Nie czuję dumy i satysfakcji z tego startu. Potrzebuję pewnie paru dni, ponieważ na razie czuję sportową złość - przyznała Król-Walas w rozmowie z Polsatem Sport.

Reprezentantka Polski uległa w ćwierćfinale Włoszce Lucii Dalmasso.

- Uważam, że to był naprawdę niezły przejazd. Popełniłam jeden błąd. To było dosłownie na czwartej-piątej tyczce od mety. Poczułam oddech rywalki na karku, a wiedziałam, że jej trasa jest troszkę szybsza dołem - stwierdziła.

Król-Walas wytłumaczyła, co konkretnie zaważyło na jej porażce z Dalmasso.

- Ryzykowałam tak, jak w poprzednim przejeździe, ale tym razem to się nie opłaciło. Niestety postawiło mnie do góry, przez co złapałam wiatr w siebie i wytraciłam prędkość na ostatnie tyczki - wyjaśniła

JC, PAP