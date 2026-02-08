WTA w Dosze: Magdalena Fręch - Ludmiła Samsonowa. Relacja live i wynik na żywo

Fręch, by awansować do głównej drabinki rywalizacji w Katarze brała udział w kwalifikacjach. Zawodniczka z Łodzi... przegrała w ich finale, kiedy to lepsza od niej okazała się Wiera Zwonariowa. Mimo to Polka już w niedzielę rozegra mecz w pierwszej rundzie turnieju w Dosze.

Jak się bowiem okazało ze zmagań wycofały się Paula Badosa (uraz biodra) oraz Barbora Krejcikova (problem z kolanem). Dzięki temu Fręch awansowała do głównej drabinki jako "szczęśliwa przegrana".

Jej pierwszą przeciwniczką będzie Ludmiła Samsonowa. Zawodniczka plasująca się na 18. miejscu w rankingu WTA wcześniej brała udział w turnieju w Abu Zabi. Odpadła w ćwierćfinale, przegrywając z Hailey Baptiste.

Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch - Ludmiła Samsonowa na Polsatsport.pl.

AA, Polsat Sport