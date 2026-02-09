Cios dla siatkarskiego mistrza kraju. Trener ogłosił odejście

Grecki szkoleniowiec pracował z zawodniczkami Vasasu od lata 2021 roku. Z drużyną sięgnął po cztery mistrzostwa, cztery Puchary i złoto Ligi Środkowoeuropejskiej. Jak podaje dziennik "Nemzeti Sport", Athanasopoulos postanowił skorzystać z klauzuli w kontrakcie, gwarantującej mu możliwość odejścia po bieżących rozgrywkach.

- Odbyliśmy z trenerem kilka długich rozmów, podczas których stało się dla nas jasne, że wraz z końcem sezonu 2025/2026 dobiegnie końca również wyjątkowo udany okres naszej współpracy. Pięcioletni cykl to wyjątkowo długi czas w świecie sportu, a dla nas była to piękna epoka nie tylko jeśli chodzi o rozgrywki na Węgrzech, ale i w Europie. Sukcesów, które wspólnie osiągnęliśmy, nie trzeba nikomu przypominać. Nie jest to jeszcze oficjalne pożegnanie, bo trener i zawodniczki mają jeszcze przed sobą ważne cele do zrealizowania - powiedział w rozmowie z "Nemzeti Sport" Marton Sarlos, dyrektor zarządzający Vasasu Obuda.

Działacz mistrza Węgier podkreślił, że do zakończenia sezonu ani klub, ani sam szkoleniowiec nie będą udzielali w tej sprawie żadnych informacji. Nie wiadomo również, kto będzie nowym pracodawcą Greka.

- Wspólnie z Giannisem podjęliśmy decyzję, że nie będziemy poruszali tego tematu aż do ostatniej piłki ostatniego meczu sezonu. Mamy nadzieję, że po zakończeniu rozgrywek będziemy mogli w godny sposób pożegnać jednego z najbardziej utytułowanych trenerów w historii naszego klubu i że odbędzie się to po zdobyciu kolejnych trofeów - zakończył Sarlos.

Vasas Obuda jest na najlepszej drodze do obrony mistrzowskiego tytułu. Zespół z Budapesztu zakończył sezon zasadniczy TippmixPro Extraligi z bilansem 15 zwycięstw i 1 porażki i w ćwierćfinale fazy play-off zmierzy się ze... swoimi rezerwami, Vasasem 2, który po 16 kolejkach uplasował się na 8. miejscu w tabeli. Vasas Obuda ma również szansę na obronę Pucharu Węgier - w pierwszym spotkaniu ćwierćfinałowym siatkarki ze stolicy pokonały Szent Benedek RA 3:0. Rewanż 12 lutego w Budapeszcie.