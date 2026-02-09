Domaradzka 23. po dwóch ślizgach. Jest nowa liderka

Doświadczona Taubitz, ośmiokrotna mistrzyni świata (w tym dwukrotnie w jedynkach), ustępowała minimalnie Fraebel po pierwszym ślizgu, ale w drugim ustanowiła rekord toru 52,550 i z łącznym czasem 1.45,188 objęła prowadzenie na półmetku zmagań. Swoją koleżankę z reprezentacji wyprzedza o 0,061 s.

Na trzecie miejsce awansowała Łotyszka Elina Bota, ale już ze znacznie większą stratą do Taubitz - 0,495.

Domaradzka, która wyprzedza tylko dwie rywalki, traci do liderki prawie cztery sekundy - 3,785 (łączy czas 1.48,973). Po pierwszym ślizgu również plasowała się na 23. lokacie.

Dla 25-letniej Polki to drugi start w igrzyskach. W 2022 roku w Pekinie zajęła w jedynkach 27. lokatę.

Dwa pozostałe ślizgi w Cortina Sliding Centre - w tym finałowy, z udziałem 20 saneczkarek - zaplanowano na wtorek.

