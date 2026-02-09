Drugie złoto w trzy dni! Niesamowity wyczyn Szwajcara

Na półmetku rywalizacji von Allmen i Nef byli na czwartym miejscu po zjeździe tego pierwszego, złotego medalisty sobotniej rywalizacji indywidualnej. Nef zaprezentował się jednak znakomicie, uzyskał najlepszy rezultat w slalomie i zapewnił temu duetowi zwycięstwo z przewagą 0,99 nad drugimi Odermattem i Meillardem, trzecimi po zjeździe, a także Kriechmayrem i Fellerem, którzy byli na siódmym miejscu na półmetku.

Von Allmen wywalczył drugie złoto w tych igrzyskach. Nef po raz pierwszy w karierze stanął na olimpijskim podium, podobnie jak Meillard i Kriechmayr.

Odermatt dołożył srebro do złota zdobytego cztery lata temu w Pekinie w slalomie gigancie, a Feller do srebra z Pjongczangu (2018) w zawodach drużyn mieszanych.

Rozczarowani mogą być Włosi, bowiem w zjeździe najlepszy był Giovanni Franzoni, srebrny medalista z soboty. Alex Vinatzer popełnił jednak sporo błędów na trasie slalomu, zanotował dopiero 18. czas i spowodował, że ten duet spadł na siódme miejsce ze stratą 1,22 do triumfatorów.

Do klasyfikacji po zjeździe i slalomie brany pod uwagę był łączny czas przejazdów obu zawodników z każdej pary.

Kombinacja drużynowa jest rozgrywana na igrzyskach po raz pierwszy. Do tej pory w kombinacji alpejczycy rywalizowali indywidualnie.

