Fatum na igrzyskach! Najpierw Vonn, a potem ona. Kolejny groźny wypadek

Niedziela 8 lutego był czarnym dniem dla narciarstwa alpejskiego na igrzyskach. Najpierw doszło do poważnego wypadku z udziałem legendarnej Vonn, która zahaczyła o bramkę i przekoziołkowała po stoku. W efekcie złamała nogę i obecnie przebywa w szpitalu.

Podobny los spotkał Moreno. Zawodniczka rodem z Andory nie potrafiła ustać po skoku. Jej lewa noga wygięła się nienaturalnie w kolanie, a dodatkowo uderzyła o bandy. Jak informuje jej rodzima federacja olimpijska, doszło do zerwania więzadeł krzyżowych w kolanie oraz zerwania więzadeł wewnętrznych prawego kciuka.

Wiadomo już, że Moreno nie wystąpi w dalszych zmaganiach olimpijskich w Mediolanie. Dla 25-letniej narciarki to drugi udział na igrzyskach. Startowała cztery lata wcześniej w Pekinie, ale bez sukcesów.

