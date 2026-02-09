Faworyt zaskoczył. "Jedyny skoczek narciarski bez medalu"

Domen Prevc - główny faworyt rywalizacji skoczków narciarskich w trwających igrzyskach - zwrócił uwagę, że pozostał jedynym z rodzeństwa bez medalu olimpijskiego. Taki mają w dorobku jego starsi bracia Peter i Cene, a od soboty również młodsza siostra Nika.

"Teraz jestem jedynym skoczkiem narciarskim w rodzinie bez medalu olimpijskiego" - napisał na Instagramie tegoroczny zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni i mistrz świata w lotach, który zdominował sezon i wyraźnie prowadzi w klasyfikacji Pucharu Świata.

Pierwszą okazją do zmiany rodzinnego statusu 26-latka będzie poniedziałkowy (początek o godz. 19) konkurs indywidualny na skoczni normalnej w Predazzo.

Najstarszy z rodzeństwa Peter Prevc zdobył łącznie cztery medale olimpijskie - w 2014 roku w Soczi indywidualnie był drugi i trzeci, przegrywając w obu konkursach z Kamilem Stochem. Cztery lata temu wywalczył srebro drużynowo i złoto w drużynie mieszanej. Z kolei Cene był w męskim zespole, który w Pekinie stanął na drugim stopniu podium.

Do sześciu rodzinną kolekcję medali powiększyła 20-letnia Nika Prevc, która w sobotę zdobyła srebro w konkursie na skoczni normalnej, choć - podobnie jak teraz Domen - uchodziła na zdecydowaną faworytkę.

Wśród 49 rywali Domena Prevca będzie trzech Polaków: Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i startujący w igrzyskach po raz szósty Kamil Stoch.

