Jutta Leerdam złotą medalistką ZIO! Polskie zawodniczki daleko
Jutta Leerdam zdobyła złoty medal na zimowych igrzyskach olimpijskich w wyścigu na 1000 metrów kobiet w Mediolanie! Holenderka ustanowiła nowy rekord olimpijski w łyżwiarstwie szybkim. Na mecie pojawiły się dwie polskie zawodniczki: Natalia Czerwonka i Karolina Bosiek.
Leerdam zakończyła wyścig z czasem 1:12.31. Tym samym wyprzedziła rodaczkę Femke Kok o zaledwie 0,28 s. Trzecie miejsce zajęła Miho Takagi (1:13.95), natomiast czwarte - Brittany Bow (1:14.55).
ZOBACZ TAKŻE: Drugie złoto w trzy dni! Niesamowity wyczyn Szwajcara
Jeśli chodzi o polskie zawodniczki Natalia Czerwonka (1:16.09) zakończyła zmagania na 15. Nieco gorzej spisała się Karolina Bosiek (1:16.88), która uplasowała się na 22. pozycji.
Klasyfikacja końcowa wyścigu na 1000 m w łyżwiarstwie szybkim:
1. Jutta Leerdam (Holandia) - 1:12.31
2. Femke Kok (Holandia) - 1:12.59
3. Miho Takagi (Japonia) - 1:13.95
4. Brittany Bow (USA) - 1:14.55
5. Beatrice Lamarche (Kanada) - 1:14.73
(...)
15. Natalia Czerwonka - 1:16.09
22. Karolina Bosiek - 1:16.88
Przejdź na Polsatsport.pl