Jutta Leerdam złotą medalistką ZIO! Polskie zawodniczki daleko

Leerdam zakończyła wyścig z czasem 1:12.31. Tym samym wyprzedziła rodaczkę Femke Kok o zaledwie 0,28 s. Trzecie miejsce zajęła Miho Takagi (1:13.95), natomiast czwarte - Brittany Bow (1:14.55).

Jeśli chodzi o polskie zawodniczki Natalia Czerwonka (1:16.09) zakończyła zmagania na 15. Nieco gorzej spisała się Karolina Bosiek (1:16.88), która uplasowała się na 22. pozycji.

Klasyfikacja końcowa wyścigu na 1000 m w łyżwiarstwie szybkim:

1. Jutta Leerdam (Holandia) - 1:12.31

2. Femke Kok (Holandia) - 1:12.59

3. Miho Takagi (Japonia) - 1:13.95

4. Brittany Bow (USA) - 1:14.55

5. Beatrice Lamarche (Kanada) - 1:14.73

(...)

15. Natalia Czerwonka - 1:16.09

22. Karolina Bosiek - 1:16.88