Kacper Tomasiak srebrnym medalistą igrzysk olimpijskich!

Kacper Tomasiak już w pierwszej serii zaprezentował się świetnie. Skoczył 103 m, dostał bardzo dobre noty za styl i plasował się na wysokim czwartym miejscu ex aequo z Gregorem Deschwandenem, który osiągnął najdłuższą odległość - 106 m.

Liderem był Philipp Raimund (102 m), który wyprzedzał sporą niespodziankę tego konkursu - Valentina Fouberta (102,5 m). Różnice między zawodnikami były jednak bardzo małe. Tomasiak tracił do lidera zaledwie 2,8 pkt.

Druga seria miała już zupełnie inny przebieg. Bardzo dobre skoki oddali Domen Prevc oraz Ren Nikaido, którzy słabo spisali się w pierwszej próbie.

Bohaterem został jednak Tomasiak, który wytrzymał presję, skoczył aż 107 m i objął pozycję lidera. Co więcej, od teraz wspólnie z Gregorem Deschwandenem Polak dzierży rekord tego obiektu.

Końcówka była wyjątkowo emocjonująca. Ten, który zaskoczył w pierwszej serii, Valentin Foubert rozczarował i osiągnął 102,5 m. Nie pomylił się za to lider Philipp Raimund, który skoczył 106,5 m i sięgnął po złoto. Ostatecznie wyprzedził naszego zawodnika o 3,4 pkt.

Srebrny medal Tomasiaka był 24. krążkiem w historii startów polskich sportowców na zimowych igrzyskach oraz jedenastym, jeśli chodzi o polskie skoki narciarskie. Dzięki temu sukcesowi 19-latek stał się również najmłodszym medalistą IO w dziejach polskich skoków.

Pozostali polscy zawodnicy: Paweł Wąsek oraz Kamil Stoch, dla którego był to ostatni występ na igrzyskach, nie zakwalifikowali się do drugiej serii.

Klasyfikacja końcowa zawodów ZIO 2026 na skoczni normalnej w Predazzo:



1. Philipp Raimund (Niemcy) 274,1 pkt (102,0 m/106,5 m)

2. Kacper Tomasiak - 270,7 (103,0/107,0)

3. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) - 266,0 (106,0/107,0)

3. Ren Nikaido (Japonia) - 266,0 (101,0/106,5)

5. Valentin Foubert (Francja) - 263,3 (102,5/102,5)

6. Domen Prevc (Słowenia) - 261,8 (100,0/105,0)

7. Stephan Embacher (Austria) - 261,2 (100,5/105,5)

8. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 260,6 (100,5/104,0)

9. Johann Andre Forfang (Norwegia) - 259,8 (103,5/103,0)

10. Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia) - 259,6 (103,5/105,0)

(...)

35. Paweł Wąsek - 97,5 m, 119 pkt

38. Kamil Stoch - 100 m, 119,2 pkt

HP, PAP