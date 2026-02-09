Mamy srebro i nowy rekord! Tomasiak przeszedł do historii igrzysk

Kacper Tomasiak wicemistrzem olimpijskim na skoczni normalnej w Predazzo! Młody skoczek nie tylko otworzył worek z medalami dla Biało-Czerwonych we Włoszech, ale także pobił rekord. 19-latek został właśnie najmłodszym polskim medalistą w dziejach zimowych igrzysk olimpijskich.

Podczas gdy koledzy z kadry, Kamil Stoch i Paweł Wąsek, nie zdołali awansować do serii finałowej, ciężar walki o medal dla polskiej reprezentacji wziął na swoje barki 19-latek. Po pierwszej serii i skoku na odległość 103 metrów Tomasiak zajmował czwarte miejsce. W finale wylądował aż cztery metry dalej, co pozwoliło mu wyprzedzić rywali i objąć prowadzenie. Ostatecznie lepszy od Polaka okazał się tego dnia jedynie Niemiec Philipp Raimund.

 

Tym samym Tomasiak został najmłodszym medalistą w historii występów Biało-Czerwonych na zimowych igrzyskach. Do tej pory miano to należało do Wojciecha Fortuny, który sięgając po złoto w Sapporo (1972), również miał 19 lat, był jednak starszy od Tomasiaka o pięć miesięcy.

 

Srebrny krążek pozwolił 19-latkowi wskoczyć na dziewiąte miejsce w klasyfikacji medalowej wszech czasów naszej reprezentacji na zimowych igrzyskach. Liderem zestawienia pozostaje oczywiście Kamil Stoch (x3 złoto i x1 brąz). Podium uzupełniają Justyna Kowalczyk-Tekieli (x2 złoto, x1 srebro, x2 brąz) oraz Zbigniew Bródka (x1 złoto i x1 brąz).

 

Ponadto, jak pokazują statystyki, Polak zajmuje siódme miejsce w klasyfikacji najmłodszych medalistów w historii skoków narciarskich na zimowych igrzyskach. Co więcej, został drugim najmłodszym mężczyzną, który stanął na podium w konkursie indywidualnym. Ustępuje jedynie Finowi Toniemu Nieminenowi, który w 1992 roku (w wieku 16 lat i 261 dni) sięgnął po złoto i brąz.

 

