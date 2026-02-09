Nie żyje wybitny szkoleniowiec. Jego podopieczna sięgnęła po podwójne złoto IO

Swoją przygodę z profesjonalnym żeglarstwem Owen rozpoczął dopiero po czterdziestym roku życia, lecz mimo to szybko osiągnął poziom mistrzowski. Przez lata pełnił funkcję przewodniczącego klasy J24 - są to popularne, kilkuosobowe jachty balastowe.

Do jego znaczących sukcesów należy m.in. zwycięstwo w wyścigu podczas mistrzostw kraju w 2003 roku na wodach Poole Bay.

Największymi sukcesami Owena nie są jednak zdobyte puchary, lecz wpływ, jaki wywarł na rozwój tej dyscypliny. Był mentorem dla wielu młodych talentów, które pod jego okiem stawiały pierwsze kroki w poważnym sporcie. To właśnie w jego załodze karierę rozpoczynała m.in. Sarah Ayton - późniejsza dwukrotna złota medalistka olimpijska.

Przez ostatnie dekady Brytyjczyk był filarem społeczności żeglarskiej, zwłaszcza w klasie Flying Fifteen (szybkie, dwuosobowe jachty regatowe).