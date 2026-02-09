43:41! Wołosz zapamięta ten mecz na długo

Ten mecz Joanna Wołosz zapamięta z pewnością na długo, podobnie jak jej koleżanki z drużyny oraz wszyscy zainteresowani, którzy śledzili niedzielną potyczkę. Kibice zacierali ręce na wielkie widowisko i mimo że spotkanie trwało tylko trzy sety, na brak emocji nie mogli narzekać.

Pierwsza odsłona rozgrzała fanów do czerwoności. Zaczęło się od kilkupunktowego prowadzenia gospodyń, ale w końcówce do głosu doszły przyjezdne. O losach tej partii musiała zadecydować gra na przewagi. W niej dochodziło do niesamowitych zwrotów akcji i zaciętej wymiany, która trwała aż do stanu 41:41. Wówczas dwie piłki z rzędu wygrały mistrzynie Italii, ku wielkiej radości, ale i uldze. Była to dziewiąta piłka setowa. Wcześniej gigant z Półwyspu Apenińskiego obronił aż dziesięć setboli!

W dalszej fazie rywalizacji aż takiej dramaturgii już nie było. Nieco stłamszone siatkarki Scandicci uległy odpowiednio 22:25 oraz 20:25 i musiały pogodzić się z porażką 0:3. A warto zaznaczyć, że było to starcie wiceliderek z liderkami tabeli. Dla miejscowych była to trzecia porażka w rozgrywkach i obecnie tracą siedem "oczek" do Imoco, które dotychczas przegrało tylko raz. Do końca rundy zasadniczej pozostały trzy kolejki. Wielce prawdopodobne, że oba zespoły spotkają się w tym sezonie w finale play-off, gdzie może dojść do podobnych scen.

Wołosz w niedzielnej konfrontacji zdobyła trzy punkty - dwa w bloku oraz jeden na zagrywce.

Savino Del Bene Scandicci - Imoco Volley Conegliano 0:3 (41:43, 22:25, 20:25)

