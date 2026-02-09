Niestety. Linette nie dała rady faworytce

Polka w styczniu dotarła do ćwierćfinałów turniejów WTA 250 w Auckland i Hobart oraz do trzeciej rundy Australian Open. Dzięki temu wróciła do czołowej pięćdziesiątki rankingu WTA. Zajmuje teraz 47. lokatę.

Po raz piąty wystąpiła w głównej drabince w Dausze, a jej najlepszym wynikiem w stolicy Kataru był awans do trzeciej rundy w 2025 roku.

Andriejewa może być zadowolona ze swojej formy na początku sezonu. Między ćwierćfinałem w Brisbane a czwartą rundą Australian Open, młoda Rosjanka w Adelajdzie sięgnęła po czwarte trofeum w karierze, a zarazem pierwsze na poziomie WTA 500.

Linette w pierwszej rundzie turnieju w Dausze pokonała Brytyjkę Sonay Kartal 6:4, 3:6, 6:3. Jednak w poniedziałek poprzeczka była postawiona znacznie wyżej, gdyż mierzyła się z siódmą tenisistką światowego rankingu.

Pierwszy set był bardzo wyrównany. Obie tenisistki przegrały po jednym gemie przy swoim serwisie i doszło do tie-breaka, w którym górą była Andriejewa. Rosjanka całkowicie zdominowała natomiast drugiego seta, w którym straciła tylko jednego gema.

Był to czwarty pojedynek tych tenisistek. Andriejewa prowadzi teraz 3-1. Wcześniej spotkały się trzykrotnie w latach 2023-2024, a wszystkie mecze kończyły się w dwóch setach. Obecnie Linette ma bilans 7-31 przeciwko zawodniczkom z Top 10.

Wynik meczu 2. rundy:

Mirra Andriejewa (5) - Magda Linette (Polska) 7:6 (7-0), 6:1.