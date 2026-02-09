Odszedł z Polski w atmosferze skandalu. Teraz może trenować Niemców

Reprezentacja Niemiec w skokach narciarskich szuka głównego trenera. Po zakończeniu trwającego sezonu ze stanowiska odejdzie Stefan Horngacher, co spowodowało uruchomienie giełdy nazwisk i zintensyfikowanie poszukiwania następcy Austriaka. Teraz Norwegowie donoszą o niespodziewanym kandydacie, który miał już okazję pracować dla reprezentacji Polski.

Przed rozpoczęciem olimpijskiego sezonu w skokach narciarskich na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej Stefan Horngacher ogłosił, że po zakończeniu obecnej kampanii ustąpi ze stanowiska głównego trenera reprezentacji Niemiec. Od tamtej pory media donoszą o potencjalnych następcach 56-latka. Sugerowano między innymi trenera Bułgara Vladimira Zografskiego, Grzegorza Sobczyka, który jest równocześnie asystentem Horngachera w sztabie Niemiec, a także byłego szkoleniowca Polaków i obecnego trenera niemieckiej kadry B Thomasa Thurnbichlera.

 

Norweskie media podają o zainteresowaniu Niemców kolejnym szkoleniowcem, który w przeszłości miał związek z Polską. Mowa o Alexandrze Stoecklu, byłym trenerze reprezentacji Norwegii, który w Polsce pracował w ubiegłym sezonie jako dyrektor sportowy ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej. Austriak trwał na tym stanowisku od sierpnia 2024 roku do lutego 2025 roku. Współpraca zakończyła się po konflikcie z Adamem Małyszem, który otwarcie wyraził niezadowolenie z pracy Stoeckla. Ten odpowiedział oświadczeniem o rezygnacji.

 

"Dagbladet" przekazuje, że miało dojść do spotkania pomiędzy Stoecklem, a kierownikiem niemieckich skoków Horstem Huettelem. Obaj panowie nie komentują jednak sprawy, choć Huettel przyznaje, że wszystko w temacie następcy Horngachera będzie jasne po igrzyskach olimpijskich.

 

Alexander Stoeckl jest w tej chwili doradcą w reprezentacji Kazachstanu. Oprócz pracy w Polsce trenował z powodzeniem Norwegów w latach 2011-2024, z którą wywalczył wiele medali i trofeów.

JZ, Polsat Sport
