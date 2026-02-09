Ojciec Lidsey Vonn załamany po wypadku córki. "Rozdziera moje serce"

Do wypadku doszło w niedzielę 8 lutego. Vonn zanotowała upadek już na początku trasy, kiedy zahaczyła o jedną z bramek i z dużą prędkością przekoziołkowała po stoku. Szybko udzielono jej pomocy medycznej, a po kilkunastu minutach została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Treviso.

41-latka ma już za sobą operację złamanej nogi. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, ale czeka ją teraz długa rehabilitacja. Warto podkreślić, że tydzień przed igrzyskami Vonn zerwała więzadła krzyżowe przednie w kolanie podczas zmagań w Pucharze Świata.

- Ten wypadek łamie mi serce. Lindsey dała z siebie wszystko na tych igrzyskach. Niestety, to nie był jej dzień. To całkowicie rozdziera moje serce. Kiedy tylko ją zobaczę, powiem jej, że jest fantastyczną mistrzynią. Nie mógłbym być z niej bardziej dumny - przekazał w rozmowie z niemieckim "Sportschau" ojciec narciarki alpejskiej, Alan Kildow.

Wcześniej dla stacji NBC wypowiedziała się siostra sportsmanki.

- To zdecydowanie ostatnia rzecz, jaką chcieliśmy tutaj zobaczyć. Kiedy dochodzi do czegoś takiego, oczywiście każdy na nadzieję, że nic poważnego się nie stało, ale to było przerażające. Dodatkowym złym znakiem był widok rozkładanych noszy - powiedziała Karin Kildow.

Vonn jest jedną z najbardziej utytułowanych alpejek w historii. Czterokrotnie zdobywała Puchar Świata. Do rywalizacji powróciła w ubiegłym sezonie po sześcioletniej przerwie. Jej celem był medal igrzysk we Włoszech. Jedyne olimpijskie złoto wywalczyła w 2010 roku w Vancouver, wygrywając zjazd. Na tej samej imprezie zdobyła jeszcze brąz w supergigancie. W kolekcji ma również brązowy krążek za zjazd z igrzysk w Pjongczangu w 2018 roku. Ponadto jest dwukrotną mistrzynią świata.

