Pierwsze słowa Tomasiaka po zdobyciu medalu na ZIO 2026. To jeszcze nie koniec

W tym sezonie Tomasiak debiutował w najważniejszym cyklu - Pucharze Świata. Nigdy nie stanął na podium zawodów indywidualnych, ale udało mu się to na najważniejszej imprezie czterolecia.

- Mam świadomość (sukcesu - red.), ale szczerze mówiąc odczuwam już zmęczenie tym wszystkim, adrenalina już opada i nogi robią się miękkie. Jestem bardzo zadowolony. Przed samymi skokami pojawiło się więcej presji, ale już w ich trakcie udało się do tego podejść jak na każdych innych zawodach - relacjonował 19-letni Polak.

Jednocześnie dodał, że to nie jest chwila, w której zastanawia się, co może jeszcze poprawić.

- Teraz będę szukał sposobu, żeby było przynajmniej tak samo dobrze - dodał, cytowany przez PAP.

Tomasiak nie startował w ostatnich zawodach PŚ przed igrzyskami - w Willingen. Nie brał także udziału w mistrzostwach świata w lotach.

- Na ogół dobrze się czuję, gdy odpuszczę trochę startów, na spokojnie potrenuję bez presji. Myślę, że będę starał się też tak robić w kolejnych latach - podsumował.

W Predazzo zwyciężył Niemiec Philipp Raimund. Po brąz sięgnęli ex aequo Japończyk Ren Nikaido i Szwajcar Gregor Deschwanden.

HP, PAP