PKO BP Ekstraklasa: Piast Gliwice - Wisła Płock. Relacja live i wynik na żywo

Piast Gliwice - Wisła Płock to starcie 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Obie drużyny w tabeli rozgrywek znajdują się na dwóch różnych biegunach.

Wyżej sklasyfikowana jest Wisła. Płocczanie są obecnie wiceliderem Ekstraklasy z dorobkiem 33 punktów i walczą o mistrzostwo.

Piast plasuje się na 12. lokacie. Podopieczni trenera Daniela Myśliwca zgromadzili dotąd 23 "oczka".

Zespoły Wisły i Piasta mierzyły się w tym sezonie Ekstraklasy 1 sierpnia ubiegłego roku. Wtedy górą byli piłkarze Płocka, którzy triumfowali 2:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Piast Gliwice - Wisła Płock na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

JC, Polsat Sport