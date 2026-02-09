PKO BP Ekstraklasa: Piast Gliwice - Wisła Płock. Relacja live i wynik na żywo
Piast Gliwice - Wisła Płock to spotkanie 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Piast Gliwice - Wisła Płock na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.
Piast Gliwice - Wisła Płock to starcie 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Obie drużyny w tabeli rozgrywek znajdują się na dwóch różnych biegunach.
ZOBACZ TAKŻE: Czystki Papszuna w Legii. Odejdzie ważna postać
Wyżej sklasyfikowana jest Wisła. Płocczanie są obecnie wiceliderem Ekstraklasy z dorobkiem 33 punktów i walczą o mistrzostwo.
Piast plasuje się na 12. lokacie. Podopieczni trenera Daniela Myśliwca zgromadzili dotąd 23 "oczka".
Zespoły Wisły i Piasta mierzyły się w tym sezonie Ekstraklasy 1 sierpnia ubiegłego roku. Wtedy górą byli piłkarze Płocka, którzy triumfowali 2:0.
Relacja live i wynik na żywo meczu Piast Gliwice - Wisła Płock na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.Przejdź na Polsatsport.pl